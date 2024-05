¿Por qué la Contingencia Ambiental no aplica para autos híbridos y eléctricos?

Autos híbridos y eléctricos exentan la Contingencia Ambiental. Foto: Shutterstock

No importa cuándo lo leas, este año la CDMX lleva ya varias contingencias, y seguramente has notado que éstas no aplican para algunos vehículos. Probablemente ya te imaginas el por qué, pero si no, en Unotv.com te decimos por qué los autos híbridos no entran en la Contingencia Ambiental.

Incluso, este tipo de automotores están excluidos también del programa Hoy No Circula, que opera regularmente de lunes a sábado en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México, prohibiendo entre las 5:00 y las 22:00 horas la circulación de ciertas unidades, según la terminación de sus placas, color de su engomado y el número de holograma.

¿Por qué los autos híbridos y eléctricos no entran en la Contingencia Ambiental?

Pues sí, en realidad los autos eléctricos no entran la Contingencia Ambiental porque no generan emisiones contaminantes, independientemente del tiempo que tengan en uso, siendo diferentes a los de combustión interna, que exentan este programa y el Hoy No Circula durante el tiempo que dura el holograma doble cero.

Mientras que, en el caso de los vehículos híbridos, el asunto es un poco diferente, pues aunque tienen uno eléctrico, también cuentan con un motor de combustión interna, por lo que sí tienen emisiones contaminantes, como el resto de los coches que circulan en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Sin embargo, debido a que el motor a combustible únicamente lo usan en algunos momentos, siendo compensando por el otro, este tipo de unidades usan menos gasolina, por lo que además de ahorrarte dinero, contaminan menos.

De acuerdo con la aseguradora española Mapfre, un auto híbrido emite entre 20 y 30% menos contaminantes que uno convencional, lo que significa una media de 18 toneladas de Dióxido de Carbono (CO2) al año contra las 30 toneladas de los de gasolina.

Al respecto, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) refiere sobre los híbridos que modelos como el Honda Prius, con etiquetas PZEV (Vehículos de Emisiones Parcial Cero) y SULEV (Vehículos de Emisiones Super Bajas), emiten alrededor de 1.0 gramos de monóxido de carbono por milla y 20 gramos de óxido nitroso por milla.

Hoy No Circula vigente. Imagen: Sedema

¿Cómo funciona la Contingencia Ambiental?

Por otro lado, debes tener en cuenta que, para que tu vehículo híbrido o eléctrico pueda circular libremente durante cualquier Contingencia Ambiental, o en el Hoy No Circula, debes tener la constancia de Exento, que deberás tramitar en la página donde se hace la cita para llevar a cabo la verificación ambiental.

Una vez con ésta, no importarán las medidas ambientales implementadas en este sentido, sobre todo durante la temporada de ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, de febrero a mayo, cuando se da la mayoría de las contingencias.

Ahora que, en cuanto a cómo funciona la Contingencia Ambiental, te contamos que éste es un programa con el que se busca la reducción de contaminantes, ya sea de ozono o por partículas PM 10 y PM 2.5, a través de la reducción del parque vehicular circulando por la capital del país y algunos municipios del Edomex.

Por ello, cuando ésta es decretada, con su fase uno al rebasar los 150 puntos del índice de calidad del aire, se implementa el Doble Hoy No Circula, en el que deberán permanecer estacionados los vehículos con cierta terminación de placas, sumándose a quienes les toca regularmente ese día.