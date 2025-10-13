Continúa suspensión de clases tras afectaciones por lluvia en 6 estados

GENERANDO AUDIO...

Las lluvias dejaron afectaciones en entidades como Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, por lo que las clases se suspendieron en algunas zonas. En Nayarit, la suspensión fue por precaución.

Suspensión de las clases

En Hidalgo, la Secretaría de Educación Pública estatal “reitera que la integridad de la comunidad escolar es lo más importante”. Algunos municipios siguen con la suspensión de clases hasta nuevo aviso:

Acaxochitlán

Agua Blanca

Atlapexco

Calnali

Cardonal

Chapulhuacán

Eloxochitán

Huautla

Huehuetla

Huejutla

Jaltocán

Jacala

Juárez

La Misión

Lolotla

Metztitlán

Molango

Nicolás Flores

Pacula

Pisaflores

San Agustín Metzquititlán

San Bartolo Tutotepec

San Felipe Orizatlán

Tepehuacán

Tenango de Doria

Tianguistengo

Tlahuiltelpa

Tlanchinol

Xochiatipan

Xochicoatlán

Yahualica

Zacualtipán Zimapán

Nayarit

La Secretaría de Educación estatal informó la suspensión de clases presenciales y labores educativas los días lunes 13 y martes 14 de octubre de 2025 en todos los niveles educativos de los municipios de Compostela y San Blas. “La medida fue tomada de manera preventiva ante las lluvias registradas y los recientes acontecimientos del fin de semana”.

Puebla

El Gobierno local indicó que “continuará la suspensión de clases los días 13, 14, 15, 16 y 17 de octubre en las microrregiones de Xicotepec y Huauchinango, que contempla 19 municipios, 2 mil 70 escuelas, que albergan a 159 mil 240 alumnos de educación básica y media superior y 8 mil 318 trabajadores (personal docente, administrativo y de apoyo)”.

Querétaro

Este 13 de octubre se suspendieron clases en los municipios de Arroyo Seco, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles, Peñamiller, San Joaquín, Amealco de Bonfil, Cadereyta de Montes y Tolimán.

San Luis Potosí

La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) informó que se mantiene suspensión de clases en los municipios que comprenden la zona huasteca norte y sur, derivado de las afectaciones por las lluvias.

“Por su parte, las autoridades educativas, integrado por personal directivo, docente y manual, comenzarán este lunes 13 de octubre a realizar labores de evaluación de daños y programar jornadas de limpieza, a fin de poder reanudar clases presenciales en las zonas afectadas”.

En Veracruz, la entidad más afectada, toda la semana se suspenden clase en más de 40 municipios por los daños tras las lluvias.