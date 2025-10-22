GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

El 8 de marzo de 2025, el buque Torm Agnes atracó en el Puerto de Ensenada, Baja California, cargado con 120 mil barriles de diésel. Aquello levantó sospechas: Ensenada no está preparada para recibir hidrocarburos inflamables.

Aun así, la operación fue rápida y precisa. Camiones cisterna se alinearon en el muelle y, mediante mangueras improvisadas, comenzaron a descargar el combustible de contrabando. La maniobra fue ejecutada por una red vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que ha trasladado su poder del narcotráfico al contrabando de combustibles, un negocio que ya mueve más de 20 mil millones de dólares anuales.

Un testigo aseguró que los operadores “trabajaron sin parar, incluso de noche”, demostrando la organización y disciplina de una red delictiva que ha perfeccionado su logística marítima.

De Houston a Ensenada: el rol de Ikon Midstream

La clave del contrabando fue la empresa texana Ikon Midstream, con sede en Houston. Esta compró el diésel en Canadá, lo declaró como lubricante —producto exento de impuestos en México— y arrendó el buque Torm Agnes para entregarlo a su supuesto cliente mexicano: Intanza, una empresa fachada del CJNG.

Ikon Midstream no respondió a las solicitudes de Reuters. Su director, Rhett Kenagy, posee un perfil de lujo en redes sociales, con mansiones, autos deportivos y viajes en jets privados.

La siguiente tabla resume el esquema detectado:

Elemento Descripción Proveedor original Imperial Oil (Canadá) Comprador intermedio Ikon Midstream (EE. UU.) Producto declarado Lubricantes Carga real Diésel Receptor en México Intanza (ligada al CJNG) Valor estimado de la carga 12 millones USD Impuestos evadidos (IEPS) 7 millones USD aprox.

El fraude se basa en un engaño aduanero: el IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) aplica sobre el diésel, pero no sobre los lubricantes. Así, los contrabandistas evaden más del 50% del valor de la carga en impuestos.

Un negocio global, no sólo mexicano

El contrabando de combustibles representa hoy un tercio del mercado mexicano de diésel y gasolina. No sólo afecta a Pemex, sino también a gigantes internacionales como Shell, que vendió su red de estaciones en México incapaz de competir con los precios del “combustible narco”, entre 5% y 10% más baratos.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha identificado esta práctica como la segunda fuente de ingresos de los cárteles, después del narcotráfico. Además, ofreció recompensas de hasta 10 millones de dólares por información sobre estas operaciones.

Los funcionarios estadounidenses denominan a los buques de contrabando como una “flota oscura”, un término antes usado para el transporte ilícito de petróleo ruso o iraní.

México: corrupción y encubrimiento

La Secretaría de Marina —que administra los puertos— enfrenta ahora su propia crisis interna. El almirante Raymundo Morales anunció una investigación tras las evidencias de colusión y sobornos en la entrada de buques irregulares.

Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró el combate al contrabando de combustibles como prioridad nacional. Desde 2024, su administración ha incautado más de 500 mil barriles ilegales, superando los decomisos del gobierno anterior.

Sin embargo, la violencia persiste: el fiscal de Tamaulipas, Ernesto Vázquez, fue asesinado tras participar en la incautación de 1.8 millones de litros de diésel ilegal.

Intanza: la empresa fantasma del CJNG

El nombre Intanza, con domicilio en Monterrey, aparece como el receptor del cargamento del Torm Agnes. No tiene sitio web, registro visible ni oficinas.

Las autoridades mexicanas sospechan que es una empresa fachada del CJNG, que también fue vinculada al buque Challenge Procyon, detenido con 10 millones de litros de diésel en el Puerto de Tampico.

Cuando Reuters intentó visitar la dirección declarada, encontró solo una guardería y un complejo residencial. Además, el supuesto representante legal de Intanza, Ramiro Rocha, negó tener relación alguna, alegando robo de identidad.

El salto de los huachicoleros a los mares

Durante años, el robo de combustibles —el famoso “huachicol”— se limitó a tomas clandestinas terrestres. Pero el CJNG ha llevado el negocio al mar, consolidando una red con acceso a puertos, trenes y buques cisterna.

Los expertos afirman que se trata de una evolución logística de alto nivel. Según la académica Marisol Ochoa, de la Universidad Iberoamericana, “este tipo de operaciones requiere sofisticación y conexiones internacionales”.

Desde 2020, el Gobierno mexicano detectó los primeros buques contrabandistas, pero entonces no sabía qué cártel estaba detrás. Hoy, las investigaciones apuntan claramente al CJNG, con presencia en los principales puertos del país.

Sanciones, detenciones y nexos políticos

La OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU.) ha sancionado a más de 30 empresas mexicanas ligadas al CJNG, incluidas gasolineras, transportistas e incluso panaderías.

El caso también tiene ramificaciones políticas. En la campaña de 2024, Xóchitl Gálvez acusó al partido Morena de recibir dinero de Sergio Carmona, conocido como “el rey del huachicol”, asesinado en 2021.

Aunque el expresidente Andrés Manuel López Obrador negó vínculos, documentos internos del gobierno filtrados a Reuters mencionan aportes de Carmona a campañas morenistas.

Una nueva era del crimen organizado

El contrabando marítimo de combustibles representa la nueva frontera del crimen organizado mexicano. Los cárteles ya no solo trafican drogas, sino también energía.

Controlan rutas marítimas, manipulan documentos aduanales, compran complicidad política y mueven millones de dólares en pocos días.

La presidenta Sheinbaum prometió no proteger a nadie. Pero la magnitud del negocio —estimada en 20 mil millones de dólares anuales y 4 mil millones en evasión fiscal— sugiere que el combate será largo y peligroso.

