La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el traslado de 26 personas vinculadas con organizaciones criminales a Estados Unidos fue una decisión soberana de México, y no resultado de una solicitud extranjera, como señaló el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Durante la conferencia matutina del martes 13 de agosto de 2025, desde Palacio Nacional, Sheinbaum precisó que la determinación fue tomada por el Consejo Nacional de Seguridad, con base en consideraciones de seguridad nacional.

En sus palabras:

“Todos estos casos de extradición o envío de estos miembros de la delincuencia organizada, la decisión es por la seguridad de nuestro país, son decisiones soberanas, no tienen que ver con una petición, aunque muchos de ellos tienen peticiones… La decisión que se toma por el Consejo Nacional de Seguridad tiene que ver con la seguridad del país, son decisiones soberanas…”, señaló.

La mandataria agregó que las entregas tampoco están relacionadas con acuerdos bilaterales específicos en materia de seguridad.

Declaraciones previas de García Harfuch

Un día antes, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó en redes sociales que la acción se llevó a cabo “en estricto apego a la Ley de Seguridad Nacional y a solicitud del Departamento de Justicia” de EE. UU., el cual, aseguró, se comprometió a no solicitar la pena de muerte para los acusados.

La diferencia en las versiones ha generado contraste sobre las motivaciones y procedimientos detrás de este operativo, que involucró el traslado de 26 personas presuntamente relacionadas con el crimen organizado.

El traslado a EE. UU.

La operación se realizó en coordinación entre autoridades mexicanas y estadounidenses, aunque Sheinbaum remarcó que la decisión fue tomada en territorio nacional.

De acuerdo con lo informado:

Participaron dependencias de seguridad federal.

El objetivo fue reforzar la seguridad nacional.

Se trató de casos con investigaciones abiertas en México y EE. UU.

Este movimiento forma parte de una serie de acciones recientes contra líderes y miembros de grupos delictivos, en las que la colaboración internacional y las decisiones internas han sido un punto de debate.