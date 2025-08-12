GENERANDO AUDIO...

Foto: Gobierno de México.

La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) firmaron un convenio que impulsará apoyo a proyectos que son pieza clave para el desarrollo de proyectos prioritarios como el diseño y fabricación de semiconductores, la transición energética o la innovación en salud, todos ellos fundamentales para el desarrollo nacional.

El convenio responde a la responsabilidad de la Secihti de acompañar —en conjunto con la Secretaría de Educación Pública (SEP)— el desarrollo de las instituciones de educación superior.

Durante la ceremonia, Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la Secihti, destacó que, con base en este convenio, la UAM también explorará la colaboración con el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (Ipicyt), Centro Público sectorizado a la Secihti para temas de inteligencia artificial. Además, se impulsará el modelo conocido como “3:2:3”, que permita reducir los tiempos de formación y especialización académica (estudios combinados, tres años de estudio de licenciatura, dos de maestría y tres de doctorado) para potenciar la calidad de enseñanza en campos estratégicos como, por ejemplo, carreras asociadas al diseño y fabricación de semiconductores.