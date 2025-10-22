Convierten Cámara de Diputados en pista de baile con “La Boa”

GENERANDO AUDIO...

En plena discusión de la Ley Aduanera, la Cámara de Diputados vivió una jornada atípica: música, baile y aplausos reemplazaron por un momento los debates legislativos. Lo que comenzó como un homenaje a la Única Internacional Sonora Santanera por sus 70 años de trayectoria, terminó convertido en un auténtico bailongo al ritmo de “La Boa”, con diputados de Morena en el centro de la pista.

El evento fue promovido por el diputado Sergio Mayer Bretón, quien organizó la ceremonia desde el Espacio Cultural San Lázaro, destacando la importancia de la música como motor social, cultural y económico. En su discurso, Mayer subrayó que “la música une generaciones, influye en las emociones y puede ser un motor de cambio social”. Afirmó además que “la Cámara de Diputados es un espacio plural donde caben todas las expresiones culturales”, y que rendir homenaje a una agrupación con siete décadas de historia “es celebrar también la identidad de México”.

Mayer resaltó que la Sonora Santanera, recién llegada de una gira por Europa, “ha puesto en alto el nombre del país” y mantiene viva la tradición del bolero, el danzón, el mambo y la cumbia como parte del ADN musical mexicano. “Todos, en algún momento, hemos bailado con sus canciones”, dijo entre risas, antes de invitar a los presentes a “persignar el piso”, expresión con la que animó a los diputados a unirse al baile.

Y lo hicieron. El vicepresidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, sacó a bailar a su esposa, la diputada Karina Barreras, mientras sonaba “El Mudo” y otros éxitos de la legendaria agrupación. Varios legisladores siguieron el ejemplo.

Durante la ceremonia, la agrupación —fundada hace siete décadas por Antonio Méndez Hernández y Arturo Ortiz Arias— recibió un reconocimiento formal de la Cámara y respondió con lo que mejor sabe hacer: música. Interpretaron temas como “Dónde estás, Yolanda”, “Bonita y Mentirosa”, “Luces de Nueva York”, “Perfume de Gardenia”, “Mil horas” y “Los luchadores”, entre otras.

Pero fue con “La Boa” cuando la política y el ritmo se mezclaron por completo. Diputados, asesores y trabajadores del recinto llenaron el auditorio entre risas, aplausos y celulares en alto.

