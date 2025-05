Convocan a marchas y boicot contra elección judicial el 1 de junio

GENERANDO AUDIO...

El 1 de julio se llevará la elección del Poder Judicial. Foto: Cuartoscuro.

El 1 de junio se realizará la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación. A través de redes sociales, grupos de usuarios convocan a una marcha nacional, ese mismo día, y llaman a no asistir a las urnas como forma de protesta.

¿A qué hora y que ciudades marcharán en contra de elección del poder judicial?

Denominado #DomingoNegro, organizaciones y usuarios de plataformas como X y Facebook, están llamando a la población a salir a las calles para manifestarse en contra del proceso extraordinario organizado desde el Instituto Nacional Electoral (INE) y los institutos locales.

En el caso de la Ciudad de México, de acuerdo con los posts compartidos, la convocatoria es para concentrarse en el Ángel de la Independencia en punto de las 11:00 horas, para posteriormente dar inicio a la marcha.

Además de la CDMX, otras ciudades que habrían confirmado su participación son:

Aguascalientes

Guadalajara

León

Mexicali

Morelia

Monclova

Monterrey

Puebla

Querétaro

Tijuana

Vicente Fox llama a no votar

El mismo expresidente de México, Vicente Fox, ocupó su cuenta de X para llamar a no ejercer el voto el próximo 1 de junio, señalando que de hacerlo “estarás legitimando una farsa”.

Agregó que “los jueces no ofrecen propuestas, no hacen campaña, no deben deber favores ¡Esto no es democracia, es control absoluto! ¡Defendamos el Estado de derecho!”.