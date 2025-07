Diputados revisarán el 1 de agosto desafuero de “Alito” Moreno

GENERANDO AUDIO...

Alejandro “Alito” Moreno. Foto: Cuartoscuro

El próximo 1 de agosto se abordará la segunda solicitud de desafuero en contra de senador y dirigente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas. El presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, el morenista Hugo Eric Flores, convocó a una reunión ordinaria para el próximo viernes a las 12 horas.

Alejandro Moreno es señalado del delito de peculado cometido cuando fue gobernador de Campeche, del año 2015 al 2019. La convocatoria fue confirmada por el vicecoordinador de la bancada de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar.

“Ya la denuncia y la Fiscalía del Estado de Campeche llegó a la Sección Instructora, entonces, pues yo creo que ‘Alito’ debe de ir a la fiscalía y si cometió robos y todo lo que dicen ahí, pues debe pagar”, Alfonso Ramírez Cuellar, vicecoordinador de Morena, Cámara de Diputados

“Es un tema intrascendente”: “Alito” Moreno

En respuesta, el senador Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas desestimó las acusaciones y aseguró que ya obtuvo resoluciones judiciales a su favor, incluidas órdenes para entregar documentos de no ejercicio de la acción penal.

“Aquí están todas las resoluciones dictadas por jueces primeros en los amparos y segundo, donde los obligaron a entregar todos los no ejercicios de acción penal y se los ganamos hace una semana”, Alejandro Moreno Cárdenas, senador del PRI

El líder nacional del PRI insistió en que todo el procedimiento responde a fines políticos y que no existe causa penal abierta en su contra.

“Es un tema intrascendente para un servidor, está concluido, si ellos quieren hacer su show, que se engañen. No pueden engañar al pueblo de México, le ordenaron que esto es un asunto concluido y archivado y si no están haciendo violaciones a la ley, no tengo nada, pueden ir a la Cámara, pueden ir a donde se les dé la gana, no tengo nada que esconder”, “Alito” Moreno