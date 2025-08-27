Correos de México frena envíos a EE. UU. por nuevo arancel en paquetería

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y Correos de México (SEPOMEX) informaron la suspensión temporal de envíos de paquetería a Estados Unidos a partir del 27 de agosto de 2025. La medida se tomó luego de que el gobierno estadounidense modificó sus reglas aduaneras.

La decisión responde a la Orden Ejecutiva 14324, emitida por la Casa Blanca, que elimina la exención de impuestos a los paquetes con valor menor a 800 dólares, conocida como regla de minimis. Desde el 29 de agosto, Estados Unidos cobrará impuestos a todos los paquetes internacionales, sin importar su costo ni país de origen.

Estados Unidos aplicará impuestos a todos los paquetes

Con este cambio, se suspenden los envíos internacionales libres de impuestos hacia territorio estadounidense. Esto afecta no sólo a México, sino también a países como Alemania, Australia, Canadá, Japón y Nueva Zelandia, que ya anunciaron la suspensión de servicios postales hacia Estados Unidos.

Correos de México explicó que la suspensión será temporal y se mantendrá hasta que se definan los nuevos procesos operativos que permitan cumplir con los requisitos aduaneros de Estados Unidos.

México en diálogo con autoridades

El Gobierno de México indicó que mantiene comunicación con autoridades estadounidenses y con organismos postales internacionales para diseñar mecanismos que permitan reanudar el servicio en condiciones claras y seguras para los usuarios.

La SRE reiteró que el objetivo es proteger los intereses de las y los mexicanos, garantizando que los envíos internacionales se retomen con certidumbre y sin riesgos de retrasos o contratiempos en las entregas.

A qué otros países impactó este arancel

La agencia postal de la ONU informó que los correos de 25 países decidieron suspender sus envíos de paquetes a Estados Unidos en medio de la incertidumbre sobre el impacto de los aranceles que el presidente Donald Trump planea imponer.

La administración Trump resolvió, con efecto a partir del 29 de agosto, eliminar la exención de aranceles de la que gozaban hasta ahora los pequeños paquetes postales.

Esta decisión provocó una oleada de anuncios por parte de servicios postales en países como Bélgica, Alemania, España, Francia, India, Australia o Nueva Zelanda, que suspendieron los envíos de paquetes con destino a Estados Unidos.