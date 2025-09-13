GENERANDO AUDIO...

A partir del 12 de septiembre de 2025, Correos de México reanuda el envío de cartas y documentos sin valor comercial hacia Estados Unidos, tras la suspensión derivada de cambios en las reglas aduaneras de ese país.

De acuerdo con la dependencia, se podrán mandar únicamente:

Cartas escritas y postales

Documentos administrativos, legales o académicos

Papeles sin valor comercial

El servicio estará disponible en las más de mil 500 oficinas de Correos de México en todo el país.

Lo que sigue suspendido

La medida no aplica para:

Paquetería

Mensajería

Revistas y publicaciones impresas

Libros

Documentos con valor comercial

“Esta reanudación constituye un primer avance en el restablecimiento de los servicios con destino final a Estados Unidos”, informó la institución en un comunicado.

El origen de la suspensión

El pasado 27 de agosto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y Correos de México anunciaron la suspensión temporal de envíos hacia EE. UU., tras la Orden Ejecutiva 14324 de la Casa Blanca.

La medida, vigente desde el 29 de agosto, eliminó la regla de minimis, que permitía la entrada libre de impuestos de paquetes con valor menor a 800 dólares.

Con este cambio, Estados Unidos cobra aranceles a todos los paquetes internacionales, sin importar su costo ni país de origen.

La nueva disposición impacta a naciones como Alemania, Australia, Canadá, Japón y Nueva Zelanda, cuyos servicios postales también suspendieron envíos hacia territorio estadounidense.

En total, la agencia postal de la ONU reportó que 25 países detuvieron sus operaciones de paquetería con destino a EE. UU.

