Corrupción es deslealtad, sentencia Sheinbaum ante la Marina

Foto: Cuartoscuro

Con un contundente llamado a combatir la corrupción, presidió en Veracruz la presidenta Claudia Sheinbaum la conmemoración del 204 Aniversario de la Armada de México, tras el reciente escándalo de “huachicol fiscal” que involucró a mandos navales y a un vicealmirante de la institución.

Ahí, ante el secretario de Marina, almirante Raymundo Morales Sánchez, la mandataria afirmó que la corrupción es una “traición a todos los valores” y una “deslealtad” que no puede permitirse.

“Lo contrario a la honestidad es la corrupción, la cual debe verse siempre como lo que es: una traición a todos los valores. La corrupción es deslealtad, por eso no puede tener cabida en nuestras instituciones”

Claudia Sheinbaum / presidenta de México

Asimismo, la jefa del Ejecutivo recalcó que el verdadero poder de los servidores públicos se encuentra en el honor y la honestidad, y no en las riquezas mal habidas, en clara referencia a la trama de contrabando de combustible que, según la Fiscalía General de la República (FGR), ha causado pérdidas por miles de millones de pesos.

“¿De qué sirve el dinero mal habido si con él se pierde la reputación y el legado? No hay riqueza que valga más que el honor. No hay poder más grande que el de la lealtad”

Claudia Sheinbaum / presidenta de México

Lealtad y “continuidad con cambio”

Sheinbaum también resaltó los valores de la Armada de México: honor, lealtad, deber y patriotismo, señalando que la honestidad es la base que da sentido a todos los demás, a la vez que recordó el lema de “Continuidad con cambio”, pars subrayar que, si bien mantiene la tradición de su movimiento, habrá un rompimiento con las prácticas ilegales.

A la ceremonia en el Puerto de Veracruz asistieron altos mandos como el secretario de Marina, Raymundo Morales Sánchez, y el secretario de Defensa, general Ricardo Trevilla, entre otras autoridades.

El almirante Morales Ángeles, por su parte, aprovechó el evento para rendir homenaje al Buque Escuela Cuauhtémoc, el cual zarpó de Nueva York de regreso a México tras concluir su reparación, luego de un accidente en mayo.

En tanto que este domingo concluirá su gira por el país por la presentación de su Primer Informe de Gobierno, con la presentación en el Zócalo de la Ciudad de México, donde presentará un documental sobre su llegada a la Presidencia y su primer año al frente del Ejecutivo federal.