Corte avala que ministro Laynez participe en fallo de fideicomisos del PJF

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el ministro Javier Laynez Potisek no está impedido para conocer la acción de inconstitucionalidad 214/2023, promovida por senadores de oposición, en contra del decreto de extinción de 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF).

“Los impedimentos no se pueden plantear en acciones de inconstitucionalidad, ni en controversias constitucionales, debido a que dichas figuras no están previstas por la ley reglamentaria. No me considero impedido, me parece a mí que no procede el impedimento, pero insisto, además no considero en absoluto afectada la objetividad”. Javier Laynez Potisek / ministro de la SCJN

¿Por qué Laynez podrá resolver en fallo sobre fideicomisos del PJF?

Por unanimidad, los ministros desecharon, por notoriamente improcedente, el recurso de impedimento presentado por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, que solicitó que el ministro Javier Laynez se excusara de participar en la admisión y resolución de la acción de inconstitucionalidad en contra de la adhesión de un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica, por la que se extinguieron 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), y se ordenó el reintegro de más de 15 mil millones de pesos a la Tesorería de la Federación.

“Procede desechar de plano, por notoriamente improcedente, el impedimento hecho valer por la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal”. Norma Piña Hernández / ministra de la SCJN.