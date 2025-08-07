Corte ordena a SEP eliminar pasajes en libros de texto contra Lorenzo Córdova

GENERANDO AUDIO...

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un amparo a Lorenzo Córdova Vianello, expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), y ordenó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) retirar los señalamientos en su contra que aparecen en un libro de texto gratuito de sexto grado de primaria.

En sesión de la Segunda Sala, los ministros resolvieron que la SEP deberá suspender la distribución del libro “Proyectos Comunitarios” en tanto no se eliminen los pasajes en los que se le califica como una persona “discriminatoria y violenta”.

¿Qué resolvió la Corte?

La sentencia, aprobada por mayoría, establece que la justicia federal ampara y protege a Lorenzo Córdova, al considerar que las menciones en su contra dentro del material educativo vulneran sus derechos al honor, imagen y presunción de inocencia.

“La justicia de la unión ampara y protege al quejoso Lorenzo Córdova Vianello, en términos de lo dispuesto en los considerandos quinto y sexto en esta ejecutoria”, indicó la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Segunda Sala de la SCJN.

Además, la SEP deberá modificar la versión digital del libro y eliminar el siguiente fragmento del contenido: “2015. En México, el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, se mofa de los representantes de las naciones originarias”.

¿Qué dijo Lorenzo Córdova?

Tras conocer el fallo, Córdova Vianello calificó la resolución como una victoria legal frente a un acto de poder desmedido: “Esto ha implicado que ya en 12 millones de libros, seis millones por cada una de las ediciones anuales, haya aparecido este intento de estigmatización y violación de mis derechos”.

Y agregó: “Es un ejemplo de abuso de autoridad, exceso del poder en contra de un ciudadano y un ejemplo de cómo los ciudadanos nos tenemos que defender frente a estos abusos del poder”. La resolución contó con el voto decisivo del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien fue convocado desde la Primera Sala para deshacer el empate entre las ministras de la Segunda Sala.

A favor del amparo: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Luis María Aguilar Morales y Jorge Mario Pardo Rebolledo.

En contra: Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Mossa.

Con esta votación, se concretó la protección constitucional a favor de Córdova, quien encabezó el INE entre 2014 y 2023.

