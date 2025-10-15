Seguros de salud crecen 6.7% en México; cáncer lidera pagos: AMIS

GENERANDO AUDIO...

Personal médico en México. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Más mexicanos se protegen con seguros de salud, confirmó el informe “Gastos Médicos en México: Protección y Evolución”, de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), en donde se reveló que la contratación de seguros de gastos médicos mayores aumentó 6.7% de 2024 a 2025.

De acuerdo con la directora general de la AMIS, Norma Alicia Rosas, este incremento refleja una mayor conciencia entre la población sobre la importancia de contar con protección financiera, principalmente para tratar cáncer y cubrir accidentes graves.

“En los últimos tres años, por ejemplo, los siniestros atendidos dentro del ramo de accidentes y enfermedades crecieron 34%; pasaron de 2.2 a 2.9 millones de personas… Al primer trimestre del 2025, vemos cuáles son aquellos padecimientos por los que más pagó, y sin duda alguna, los cánceres y los tumores”, Norma Alicia Rosas, directora General de la AMIS

Cáncer, el padecimiento con mayor cobertura

La AMIS destacó que el cáncer y los tumores concentran la mayor parte de los pagos de las aseguradoras, con un desembolso de más de 6.6 mil millones de pesos solo durante el primer trimestre de 2025, mientras que los accidentes graves representaron 2.9 mil millones de pesos.

En cinco años, los pagos por atención de cáncer aumentaron 139%, lo que lo convierte en la enfermedad con mayor cobertura.

“La atención de cáncer creció 139% en cinco años; es decir, los pagos por atención alcanzan más de 25 mil millones de pesos al cierre del 2024. Cuando vemos en 2019 el monto pagado por las aseguradoras, fue de 10 mil 600 millones de pesos, entonces nos damos cuenta de que son datos relevantes”, Norma Alicia Rosas, directora General de la AMIS

Cáncer de mama, ovario y próstata concentran el 21% de los pagos

Entre los tipos de cáncer que más se atendieron el primer trimestre del año estuvieron el de mama, ovario y próstata, cuyos tratamientos representaron una importante suma para las aseguradoras.

“El cáncer de mama, de ovario y de próstata son montos que superan los cinco mil millones en su conjunto, y son montos relevantes. Estos tres padecimientos concentran el 21% de los pagos que se hacen por cáncer en el país”, Norma Alicia Rosas, directora General de la AMIS

La AMIS advirtió que el incremento en los casos y costos por atención médica refleja no solo una mayor demanda de servicios, sino también el reto que enfrenta el sistema de salud ante enfermedades de alta complejidad como el cáncer.