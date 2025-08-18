Conoce el crédito Mejoravit de Infonavit que te da más de 160 mil pesos
El Infonavit ha puesto al alcance de los trabajadores una vía ágil y segura para que inviertan hasta 163 mil 30 pesos la mejora, acondicionamiento o renovación de su vivienda, sin hipotecarla ni depender de intermediarios. Este crédito no hipotecario se deposita directamente en tu cuenta bancaria, con la flexibilidad de elegir el plazo y pagar con descuentos vía nómina.
Este financiamiento no hipotecario se descuenta directamente del salario del trabajador a una tasa fija y puede usarse libremente en la compra de materiales, contratación de servicios o adaptación de la vivienda, sin necesidad de gestores ni tarjetas de vales.
¿Cómo funciona el crédito Mejoravit de Infonavit?
El esquema actual de Mejoravit de Infonavit opera con depósitos directos a la cuenta bancaria del derechohabiente. El monto mínimo es de 10 mil pesos y el máximo de 163 mil pesos, siempre que no se rebase el 90% del saldo de la Subcuenta de Vivienda.
El plazo varía según el monto solicitado:
- Hasta 5 años para montos bajos.
- Hasta 10 años para montos altos.
En ambos casos, los pagos se descuentan vía nómina y las mensualidades son fijas.
Tasas de interés
- Créditos de hasta 41 mil pesos: tasa fija del 10% anual.
- Créditos mayores: tasa fija del 11% anual.
¿Qué se puede hacer con el crédito?
El financiamiento está diseñado para mejoras que no alteren la estructura de la vivienda. Entre los usos más comunes se encuentran: pintura, impermeabilización, cambio de pisos, remodelación de cocina o baño, instalaciones eléctricas o hidráulicas, adaptación de espacios para personas con discapacidad y hasta regularización legal de la vivienda (hasta un 30% del monto).
Requisitos principales para acceder al crédito
Para solicitar el crédito es necesario:
- Ser derechohabiente activo del Infonavit y cotizar al IMSS.
- Contar con al menos 1,080 puntos.
- Tener 4 meses de antigüedad en el empleo actual.
- No tener otro crédito vigente con Infonavit.
- Autorizar consulta en Buró de Crédito.
- Habitar la vivienda a mejorar y presentar identificación oficial, comprobante de domicilio y estado de cuenta bancario.
Beneficios de Mejoravit de Infonavit
El programa Mejoravit Solo para Ti elimina a los intermediarios y garantiza que el trabajador reciba el 100% del dinero en su cuenta, con mayor flexibilidad para usarlo en lo que realmente necesite. Además, al manejarse con tasas fijas y descuentos por nómina, ofrece seguridad y certeza en los pagos.