Conoce el crédito Mejoravit de Infonavit que te da más de 160 mil pesos

| 14:34 | Sergio Iván González | Uno TV
Crédito Infonavit de mas de 160 mil pesos
Infonavit da financiamiento a trabajadores para remodelar. foto. Cuartoscuro

El Infonavit ha puesto al alcance de los trabajadores una vía ágil y segura para que inviertan hasta 163 mil 30 pesos la mejora, acondicionamiento o renovación de su vivienda, sin hipotecarla ni depender de intermediarios. Este crédito no hipotecario se deposita directamente en tu cuenta bancaria, con la flexibilidad de elegir el plazo y pagar con descuentos vía nómina.

Este financiamiento no hipotecario se descuenta directamente del salario del trabajador a una tasa fija y puede usarse libremente en la compra de materiales, contratación de servicios o adaptación de la vivienda, sin necesidad de gestores ni tarjetas de vales.

¿Cómo funciona el crédito Mejoravit de Infonavit?

El esquema actual de Mejoravit de Infonavit opera con depósitos directos a la cuenta bancaria del derechohabiente. El monto mínimo es de 10 mil pesos y el máximo de 163 mil pesos, siempre que no se rebase el 90% del saldo de la Subcuenta de Vivienda.

El plazo varía según el monto solicitado:

  • Hasta 5 años para montos bajos.
  • Hasta 10 años para montos altos.

En ambos casos, los pagos se descuentan vía nómina y las mensualidades son fijas.

Tasas de interés

  • Créditos de hasta 41 mil pesos: tasa fija del 10% anual.
  • Créditos mayores: tasa fija del 11% anual.

¿Qué se puede hacer con el crédito?

El financiamiento está diseñado para mejoras que no alteren la estructura de la vivienda. Entre los usos más comunes se encuentran: pintura, impermeabilización, cambio de pisos, remodelación de cocina o baño, instalaciones eléctricas o hidráulicas, adaptación de espacios para personas con discapacidad y hasta regularización legal de la vivienda (hasta un 30% del monto).

[TAMBIÉN PUEDES LEER: ¿Infonavit permitirá regularizar casas invadidas? Critican medida]

Requisitos principales para acceder al crédito

Para solicitar el crédito es necesario:

  • Ser derechohabiente activo del Infonavit y cotizar al IMSS.
  • Contar con al menos 1,080 puntos.
  • Tener 4 meses de antigüedad en el empleo actual.
  • No tener otro crédito vigente con Infonavit.
  • Autorizar consulta en Buró de Crédito.
  • Habitar la vivienda a mejorar y presentar identificación oficial, comprobante de domicilio y estado de cuenta bancario.

Beneficios de Mejoravit de Infonavit

El programa Mejoravit Solo para Ti elimina a los intermediarios y garantiza que el trabajador reciba el 100% del dinero en su cuenta, con mayor flexibilidad para usarlo en lo que realmente necesite. Además, al manejarse con tasas fijas y descuentos por nómina, ofrece seguridad y certeza en los pagos.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Te recomendamos:

El Infonavit entregará viviendas de 60 m²; conoce los requisitos

Nacional

El Infonavit entregará viviendas de 60 m²; conoce los requisitos

Infonavit te avisará con carta si fuiste seleccionado para una Vivienda del Bienestar

Nacional

Infonavit te avisará con carta si fuiste seleccionado para una Vivienda del Bienestar

Infonavit dará casas desde agosto: conoce los requisitos

Nacional

Infonavit dará casas desde agosto: conoce los requisitos

¡Renueva tu hogar! Así puedes obtener hasta 163 mil pesos del Infonavit

Nacional

¡Renueva tu hogar! Así puedes obtener hasta 163 mil pesos del Infonavit

Etiquetas: ,