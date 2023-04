Critica AMLO proceso contra Donald Trump en EU; ve tintes electorales tras el caso

Tras la presentación de Donald Trump ante un juez este martes por delitos electorales, el presidente Andrés Manuel López Obrador recriminó las acusaciones, que calificó de tener tintes políticos, pues aseguró que el caso fue armado contra el expresidente para afectarlo rumbo a las elecciones de 2024.

Este miércoles, durante su conferencia mañanera, el mandatario mexicano aseguró que “sea el pueblo el que decida y no hay que tenerle miedo al pueblo y tenerle confianza, pero no impedirle a nadie que participe”, a la vez que comparó el caso que enfrenta el magnate estadounidense con el proceso en su contra cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

“Refrendo y mantengo mi postura de que no debe de utilizarse lo jurídico, los asuntos supuestamente legales, con propósitos políticos electorales por eso no estoy de acuerdo con lo que le están haciendo al expresidente Trump.

“No estoy de acuerdo porque yo ya lo padecí y que no quieran descalificar a nadie en ninguna parte del mundo, miren lo que le hicieron a Pedro Castillo y lo que me hicieron a mí, aquí, que me desaforaron porque no querían que apareciera en la boleta como candidato a la presidencia ese era el fondo de todo”

Andrés Manuel López Obrador / presidente de México