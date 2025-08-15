GENERANDO AUDIO...

Fotos: Sandra Anaya/Cuartoscuro

La diputada federal de Morena, Sandra Anaya, causó polémica luego de publicar en TikTok un video en el que muestra su rutina de ejercicio en la Gran Muralla china.

En el clip, la legisladora aparece subiendo las escalinatas del sitio histórico mientras utiliza hashtags como #running, #solterayfeliz, #sueñocumplido y #murallachina. La publicación generó decenas de comentarios cuestionando el viaje y acusando a la funcionaria mexicana de no cumplir los preceptos de austeridad que su partido difunde.

Usuarios cuestionan gastos y origen de recursos

Entre las reacciones, internautas escribieron mensajes como: “¿Qué necesidad? No olviden los principios que les enseñó el gran líder”, “Proponga una iniciativa para que todos los mexicanos tengamos esa oportunidad” y “¿También le salió el hotel en 7,500 pesos?”.

Algunos recordaron que Anaya Villegas es empresaria y que su familia es propietaria de varios restaurantes en Cuernavaca y otros municipios de Morelos, lo que llevó a especulaciones sobre el origen de los recursos para el viaje.

Cuánto costaría un viaje a la Muralla china

Un usuario en redes sociales le pidió a Grok un cálculo aproximado de un viaje a China para dos personas desde Ciudad de México en temporada baja. Según la estimación de la IA, el paquete más económico de 10 días incluiría:

Vuelos redondos , con escalas: 39 mil pesos

, con escalas: 39 mil pesos Hospedaje : 7 noches en hostal privado, 3 mil 300 pesos

: 7 noches en hostal privado, 3 mil 300 pesos Alimentos : 7 mil 500 pesos

: 7 mil 500 pesos Tour Muralla china con guía : 750 pesos

: 750 pesos Seguro de viajero: 5 mil 100 pesos

Total aproximado: 55 mil 600 pesos.

Hasta el momento, la diputada no ha emitido una postura oficial sobre el video ni sobre las críticas recibidas.

