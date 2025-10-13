GENERANDO AUDIO...

Las severas lluvias registradas en México, principalmente en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, han dejado, hasta el momento, un saldo de 64 personas muertas y 65 desaparecidas, indicó hoy la Coordinación General de Protección Civil.

Las entidades antes mencionadas reportan severas afectaciones en múltiples municipios. Veracruz, estado con mayores efectos, reporta 40; seguido de Hidalgo, con 28; Puebla, con 23; San Luis Potosí, con 12; y por último Querétaro, con ocho.

Ante esto, Eduardo de Agüero, vicepresidente de la Cruz Roja Mexicana, informó en entrevista en el noticiero A las Nueve en Uno con Pablo Valdés y Juan Rivas sobre el despliegue y distribución de ayuda humanitaria en las zonas más afectadas por las intensas lluvias de la semana pasada.

Cruz Roja Mexicana envía ayuda humanitaria llega a Poza Rica, Veracruz

El directivo de la Cruz Roja Mexicana indicó que ayer se realizó el envío de 25 toneladas de ayuda humanitaria a Poza Rica, Veracruz, una de las zonas más afectadas por las lluvias. Precisó que esa ayuda servirá para aliviar en situación de emergencia la necesidad de alrededor de 6 mil 700 personas.

Cerca de 100 toneladas de ayuda humanitaria a Poza Rica y Álamo

Este lunes partirán cuatro tráileres con 96 toneladas de ayuda humanitaria, mismas que llegarán a Poza Rica y Álamo, los municipios más afectados de Veracruz, indicó Eduardo de Agüero.

Agregó que en Veracruz se abrieron centros de acopio en Xalapa, Orizaba y en el Puerto de Veracruz, en las instalaciones directamente de la Cruz Roja Mexicana.

Voluntarios desplegados en zonas afectadas

Destacó, además, que hay más de 100 voluntarias y voluntarios en las zonas afectadas. En las entidades de Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí también se están enviando equipos de evaluación y de censo.

Cruz Roja Mexicana solicita apoyo

El vicepresidente de la Cruz Roja Mexicana manifestó que para que el organismo pueda seguir ayudando lo más eficiente es el depósito de donativos a su cuenta bancaria, 0404040406 en BBVA, con CLABE interbancaria 012180004040404062.

En caso de que las personas quieran donar en especie en los centros de acopio, indicó, lo que se necesita son latas de atún, frijol, lenteja y aceite, así como productos de higiene personal como shampoo, jabón, pasta de dientes, dentífrico y toallas sanitarias de mujer.