Exposición por el sismo de 1985. Fotos: AFP | Museo Nacional Cruz Roja Mexicana

Cruz Roja Mexicana conmemora 40 años del sismo de 1985 con una exposición temporal en el Museo Nacional Cruz Roja Mexicana, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, como parte de la edición de agosto de la Noche de Museos. La muestra, titulada “Enfrentando la adversidad con humanidad”, será inaugurada el miércoles 27 de agosto de 2025.

De acuerdo con el museo, la finalidad de esta exposición es “rendir homenaje a la valentía y solidaridad que marcaron nuestra historia” tras el terremoto de 1985.

Exposición de Cruz Roja Mexicana por 40 años del sismo de 1985

La inauguración de la muestra se realizará el miércoles 27 de agosto, de 18:00 a 21:00 horas, en Regina 9, Centro Histórico de la CDMX. Durante esa jornada, se llevarán a cabo recorridos guiados con grupos de hasta 25 personas. El registro previo se realiza en el correo: museo.nal@cruzrojamexicana.org.mx.

La exposición continuará abierta al público de jueves a domingo, en un horario de 11:00 a 16:30 horas, en el mismo recinto.

El sismo del 19 de septiembre de 1985

El 19 de septiembre de 1985, un sismo de magnitud 8.1 sacudió México a las 7:19 horas. El epicentro se localizó en las costas de Michoacán, con una profundidad de 15 kilómetros. El movimiento telúrico fue percibido en el centro, sur y occidente del país y dejó severos daños en la Ciudad de México.

La noche del 20 de septiembre, una réplica de magnitud 7.6 terminó por derrumbar varias estructuras que ya habían resultado afectadas.

Cifras oficiales establecen que el terremoto dejó 6 mil muertos, aunque estimaciones no oficiales señalan que las víctimas pudieron superar las 10 mil.

El sismo de 2017 en México

El 19 de septiembre de 2017, a 32 años del terremoto de 1985, un sismo de magnitud 7.1 volvió a impactar al país. El saldo fue de 369 personas fallecidas.

Las entidades afectadas fueron: Ciudad de México, Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Tlaxcala.

