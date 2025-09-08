GENERANDO AUDIO...

Fiestas Patrias de septiembre. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa.

Se acerca una de las fechas más esperadas por los mexicanos: las Fiestas Patrias. Sin embargo, cada año surge la misma pregunta: ¿qué día es descanso oficial, el 15 o el 16 de septiembre de 2025?

Para que no sigas con la duda, aquí en Unotv.com te damos todos los detalles.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

¿Cuál es el día festivo, el 15 o 16 de septiembre?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), el 16 de septiembre está contemplado como día de descanso obligatorio, por lo que en esa fecha los trabajadores no están obligados a laborar y, en caso de hacerlo, deberán recibir una compensación económica.

Por el contrario, el 15 de septiembre, cuando se realizan las tradicionales celebraciones del Grito de Independencia, no es día festivo oficial, por lo que las actividades laborales, escolares y comerciales se mantienen de forma normal.

¿Habrá puente en escuelas por Fiestas Patrias?

Este año, el 16 de septiembre cae en martes, lo que significa que no habrá puente largo, aunque sí se disfrutará de un descanso en medio de la semana.

En el ámbito escolar, el Calendario 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) también contempla el 16 como día inhábil, por lo que estudiantes de todos los niveles educativos tendrán libre esa jornada.

Celebración y tradición por Fiestas Patrias en septiembre

Mientras que la noche del 15 de septiembre millones de mexicanos se reunirán en plazas, casas y espacios públicos para conmemorar el Grito de Independencia, será el martes 16 cuando se realicen los tradicionales desfiles cívico-militares en varias entidades del país, encabezados por el que tendrá lugar en el Zócalo de la Ciudad de México.