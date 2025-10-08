¿Cuál es el estado más violento para los sacerdotes en México?

GENERANDO AUDIO...

Los casos de homicidios y asaltos han aumentado en los últimos años. Foto: Freepik

El reciente asesinato del padre Bertoldo Pantaleón Estrada, ocurrido en el municipio de Eduardo Neri, Guerrero, reavivó la preocupación por la creciente violencia contra el clero en México; si bien este tipo de actos ocurre en todos los estados, de acuerdo con el Centro Católico Multimedial (CCM), existe un estado de México con más agresiones reportadas hacia los sacerdotes.

¿Cuál es el estado de México más peligroso para los sacerdotes?

Desde 2009, Guerrero se ha consolidado como el estado más peligroso para ejercer el ministerio sacerdotal, pues la entidad ha registrado 12 asesinatos. Según el informe del CCM, hasta 2025 se han documentado nueve homicidios de sacerdotes, dos seminaristas y un sacristán.

El primer crimen ocurrió en el 13 de junio de 2009, cuando el padre Habacuc Hernández Benítez y los seminaristas Eduardo Oregón y Silvestre González fueron acribillados mientras viajaban por una carretera en Arcelia. Años después, el 10 de diciembre de 2013, el padre Joel Román Salazar, de la diócesis de Ciudad Altamirano, murió en un supuesto accidente automovilístico; sin embargo, fuentes locales aseguraron que su vehículo fue despeñado de forma deliberada tras haber recibido amenazas.

En 2014, el padre John Ssenyondo, misionero ugandés de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, fue secuestrado el 30 de abril y sus restos hallados en una fosa junto con 13 cuerpos durante la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Ese mismo año, el padre José Ascencio Acuña Osorio, de 37 años, fue levantado el 21 de septiembre y encontrado muerto dos días después. También en 2014, el padre Gregorio López Gorostieta, de 39 años, fue secuestrado y hallado el 25 de diciembre con un disparo en la cabeza.

También, en 2014, el laico Nicolás Carrillo Vargas murió durante un ataque armado en Ajuchitlán del Progreso. Cuatro años más tarde, el 4 de febrero de 2018, los padres Germaín Muñiz García e Iván Añorve Jiménez fueron asesinados a balazos en la carretera Iguala-Taxco; aunque inicialmente la Fiscalía los vinculó al crimen organizado, posteriormente se retractó y el caso quedó impune.

Aunque los registros datan de 11 sacerdotes asesinados en este estado de México, sólo se menciona el nombre de 10. Cabe destacar, que a esta lista hay que sumar la muerte del padre Bertoldo Pantaleón Estrada, párroco de Mezcala, que fue hallado sin vida dentro de su camioneta en Eduardo Neri, presuntamente asesinado por su propio chofer.

¿Cuáles son los otros estados de México con más ataques a sacerdotes?

Después de Guerrero, los estados con mayor número de agresiones a sacerdotes y religiosos son:

Ciudad de México : 8 casos

: 8 casos Chihuahua y Michoacán : 7 cada uno

: 7 cada uno Jalisco : 6

: 6 Estado de México y Veracruz : 5

: 5 Baja California : 4

: 4 Puebla y Tamaulipas : 3

: 3 Durango y Oaxaca: 2

En total, el CCM contabiliza 80 agresiones a sacerdotes y religiosos entre 1990 y 2024.

No sólo asesinatos, también aumenta violencia y ataques contra templos

El informe también advierte que en México se han registrado, al menos, 26 templos y recintos religiosos atacados por vandalismo, saqueos o quema.

El país ocupa el primer lugar en América Latina en violencia contra espacios de culto, seguido por Colombia, Brasil, Guatemala y Venezuela.

Los incidentes, según el CCM, tienen tres principales causas:

21% son robos menores cometidos por delincuentes oportunistas

son robos menores cometidos por delincuentes oportunistas 42% corresponden a crimen organizado especializado en el robo de arte sacro

corresponden a crimen organizado especializado en el robo de arte sacro 37% provienen de actos de intolerancia o discriminación religiosa

Finalmente, el organismo subraya que esta tendencia refleja una preocupante pérdida del respeto por lo sagrado (pues pasó de ser un delito del 4% registrado al 12%), así como la normalización de la violencia hacia los ministros y espacios religiosos.

