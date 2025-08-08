¿Cuál es el más caro? Precio del transporte público en CDMX, Edomex, Puebla, Jalisco y Nuevo León

GENERANDO AUDIO...

El transporte público es un servicio indispensable para millones de mexicanos que lo utilizan diariamente para trasladarse a su trabajo, escuela o actividades cotidianas; sin embargo, su precio varía de forma considerable dependiendo del estado, el tipo de unidad y hasta de las políticas gubernamentales. Mientras que en algunos lugares el costo se ha mantenido estable en los últimos años, en otros ya se prevén incrementos para 2025 que golpearán directamente el bolsillo de los usuarios.

A continuación, te presentamos un panorama actualizado de las tarifas en Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Jalisco y Nuevo León, así como cuál de ellos es el más costoso para viajar.

¿Cuál es el precio del transporte público en las principales ciudades de México?

Ciudad de México (CDMX)

En la capital del país, la Red de Movilidad Integrada mantiene precios que van desde 2 pesos en el RTP ordinario hasta 30 pesos en el Metrobús Línea 4 con destino al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Metro: 5 pesos por viaje

5 pesos por viaje Cablebús y Trolebús elevado: 7 pesos

7 pesos Metrobús: entre 6 y 30 pesos, dependiendo de la ruta

entre 6 y 30 pesos, dependiendo de la ruta RTP ordinario: 2 pesos; servicio exprés: 4 pesos; y Ecobús: 6 pesos

2 pesos; servicio exprés: 4 pesos; y Ecobús: 6 pesos Taxis y radiotaxis: banderazo entre 8.74 y 27.30 pesos

Estado de México tendrá aumento de precio en transporte público en siguientes meses

Actualmente, el pasaje mínimo se ubica en 12 pesos para recorridos de hasta 5 km, aumentando 0.25 pesos por cada kilómetro adicional; no obstante, autoridades ya adelantaron que en 2025 habrá un aumento estimado de 2 a 3 pesos por viaje.

Transporte colectivo suburbano: tarifas variables según distancia

Mexibús: 9 pesos tarifa base

Trolebús: 13 pesos

Taxis: banderazo promedio de 13 pesos

Puebla

En Puebla, la tarifa del sistema “RUTA” varía según la línea y el tipo de servicio; el viaje en las líneas 1, 2 y 3, que circulan en carriles exclusivos sobre avenidas como el Bulevar 5 de mayo, Atlixco y la 11 sur, cuesta 7.50 pesos en el servicio troncal, mientras que la línea 4, que recorre el Periférico Ecológico y conecta con municipios cercanos, tiene un costo de 20 pesos por viaje. Por su parte, las rutas alimentadoras de las líneas 1, 2 y 3 tienen un precio de 6.50 pesos, y las rutas integradoras de la línea 4 cobran 16 pesos por viaje.

En combis y camiones, el costo oscila entre 8 y 12 pesos

Jalisco continuará con costos de 2024 este año

El gobernador Pablo Lemus confirmó que la tarifa de transporte público se mantendrá en 9.50 pesos durante 2025 como apoyo económico a la ciudadanía.

Tren ligero y Macrobús: 9.50 pesos

Rutas alimentadoras: 9.50 pesos

Servicio de transporte especial: tarifas variables

Nuevo León también tendrá aumento de costos en transporte público

En Nuevo León, el Metro de Monterrey tiene una tarifa de 9.30 pesos durante agosto de 2025 y aumentará 10 centavos cada mes hasta llegar a 15 pesos en mayo de 2030. Para este año, el banderazo de taxis convencionales sube de 8.78 a 35 pesos, mientras que los taxis eléctricos y los que operan con plataformas tendrán un banderazo de 38.50 pesos.

En cuanto al transporte en camión, el pasaje con pago electrónico costará 17 pesos, con una tarifa preferencial de 10 pesos para adultos mayores y estudiantes. Los camiones verdes mantienen una tarifa inicial de 15 pesos, con descuentos progresivos en el segundo y tercer viaje dentro de la misma unidad.

Entonces, ¿cuál es el transporte público más caro y con mayor precio en México?

Si consideramos la tarifa base más alta para un viaje común, Nuevo León encabeza la lista con sus autobuses urbanos a 17 pesos; taxis de energías limpias con banderazo de 38.50 pesos y un metro en constante aumento mensual. En segundo lugar, estaría el Estado de México, que además de tener tarifas elevadas, ya anticipa un incremento para 2025.

¿Y el más barato? La CDMX se posiciona como el estado con costos más bajos

Estado Transporte (costo más bajo) Costo CDMX Metro 5 pesos Puebla Ruta 7.5 pesos Jalisco Diversas unidades 9.5 pesos Estado de México Trolebús 13 pesos Nuevo León Metrorrey 9.30 pero en aumento a 15 pesos

