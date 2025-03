GENERANDO AUDIO...

Mujeres legisladoras en la toma de decisiones. Foto: Cuartoscuro | Archivo

De acuerdo con el Índice de Fuerza Política 2025, emitido por la organización civil Buró Parlamentario, especializada en el análisis legislativo, la representación de las mujeres en los Congresos locales y puestos de poder en México aún no alcanza la realidad que debería y, en su mayoría, se ha limitado al discurso de equidad de género.

Sergio Arturo Bárcena, fundador del Buró Parlamentario con el análisis sobre la participación de las mujeres en los Congresos Locales. pic.twitter.com/tkVhxuzZRM — Uno TV (@UnoNoticias) March 26, 2025

Paola Reinah y Sergio Arturo Bárcena, colaboradores de la organización, hablaron en el programa informativo “A las nueve con Uno”, de UnoTV sobre el papel de las mujeres en los Congresos y los factores que limitan su participación en diferentes tomas de decisiones.

¿Cuál es el papel de la mujer en los Congresos y qué les impide llegar al poder real?

De acuerdo con Paola Reinah, estudiante de Relaciones Internacionales y colaboradora de Buró Parlamentario, existe una brecha, en el terreno real, de la intervención de las mujeres en las decisiones involucradas con el país.

Reinah señaló que el Índice de Fuerza Política Legislativa 2025 arroja las áreas de oportunidad que se pueden encontrar, en específico, en los Congresos locales.

“Ya existe la paridad, pero la paridad no significa que las diputadas puedan estar haciendo las mismas decisiones con el mismo peso que los legisladores. Ahí existe una brecha importante de cómo los puestos más estratégicos no son los que tienen las mujeres”

Paola Reinah, colaboradora de Buró Parlamentario

¿Qué limita a que las mujeres jueguen un papel relevante en las legislaturas, como en las comisiones?

Sergio Arturo Bárcena, fundador de Buró Parlamentario, sostuvo que actualmente los Congresos del país son altamente dependiente de los líderes partidistas, generalmente hombres, tendencia que se proyecta en la participación de las mujeres.

“Llegamos a una conclusión y hemos venido observando este fenómeno en al menos cinco o seis años, con datos hacía 10 años atrás. Encontramos, la forma en la que están organizados los Congresos en este país son altamente dependientes de los líderes partidistas y los liderazgos partidistas. Coordinadores parlamentarios, generalmente hombres, mantienen todavía esta tendencia a relegar a las mujeres en espacios más importantes de tomas de decisiones. ¿Qué las está restringiendo? Una estructura de reglas basada en las preferencias de quienes coordinan los partidos políticos”

Sergio Arturo Bárcena, fundador de Buró Parlamentario

¿Cuántas iniciativas han presentado las mujeres legisladoras?

De acuerdo a datos recabados desde 2014, el 50% de 40 mil iniciativas han sido representadas por mujeres.

“Hemos analizado desde 2014… en Congresos locales tenemos cerca de 40 mil iniciativas que son atribuidas a una persona, hay otras tantas que pueden presentar comisiones, grupos y no sabemos quién en realidad las promueve. De esas, cerca de 40 mil, alrededor de 50% han sido presentadas por mujeres, es decir, la proporción de trabajo legislativo es muy similar entre hombres y mujeres”

Sergio Arturo Bárcena, fundador de Buró Parlamentario

Pese a una mayor presencia de mujeres en las legislaturas, no se refleja su postura en ciertas iniciativas…

“Las mujeres asisten al pleno y de hecho son mayoría en la parte de su mera presencia, eso no se traduce a que puedan tener las iniciativas que tienen el mayor peso. Las diputadas son incluso ya en los Comercios locales como promedio, mayoría, 54% contra 46% de los hombres, pero eso no se refleja en las políticas, eso no se refleja en lo que se propone y en lo que se aprueba”

Paola Reinah

¿En cuántas comisiones están las mujeres y cómo participan?

Sergio Bárcena apuntó que existen comisiones que son tradicionalmente asignadas a roles masculinos, situación que delega la participación de las mujeres en ciertos temas.

“Hay comisiones que son tradicionalmente asignadas a roles masculinos. Comisiones de justicia, economía, política y seguridad, generalmente se las dan a un hombre. Un ejemplo, la comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados Federal, tiene 15 integrantes, de los cuales 5 son mujeres, en cambio, si ves la comisión de Equidad de Género, comisiones que tienen que ver con familia y cuidados, más de la mitad son mujeres. Tenemos un discurso de sí, que vengan las mujeres, que participen, pero en ciertos temas no las dejamos participar”

Sergio Arturo Bárcena

¿Los hombres en las legislaturas impiden que las mujeres sean relevantes dentro de las cámaras?

“Esta estructura sistemática que siempre le ha dado una preferencia a los hombres, en la que incluso para que las mujeres tuvieran esta representación, tuvieron que existir cuotas, que gracias a las cuotas, ya está la presencia, pero ahora, sigue el siguiente paso que es la in ciencia, definitivamente. Sí existe esta brecha, es el caso que se pudo ver ayer con lo de Cuauhtémoc (Blanco), siguen existiendo estos sistemas patriarcales que siguen siendo más dominantes sobre el discurso de igualdad, de justicia, de género”

Paola Reinah

Con lo trabajado en la equidad de género a nivel gobierno, ¿todavía existe un tema de machismo dentro del sector?

El fundador de Buró Parlamentario detalló que se mantiene una tendencia de desigualdad en los Congresos.

“Lo que estamos viendo es una segunda fase del discurso de exclusión, la primera fase era no las dejamos entrar, no las dejemos entrar, eso se supera en los años 50, y entonces ya tenemos mujeres representando electores distintos en los Congresos. La segunda fase tiene que ver con, ya las dejamos entrar, les hemos permitido a este grupo (mujeres o cualquier grupo vulnerado)… lo que sigue es una vez que ya están accediendo a los cargos, vamos a esto que se llama techo de cristal, vamos a dejarlas hasta cierto punto crecer, pero ya hay otros lugares en los que no se les permite acceder.

Lo que demostramos en este estudio son 10 años de datos, donde evidenciamos que en algunos Congresos de este país persisten estos discursos de desigualdad que están más velados pero se mantienen”

Sergio Arturo Bárcena

La finalidad del estudio es hacer notar la realidad sobre el rol de la mujer en los Congresos, que no es tan evidente, de acuerdo con Paola y Sergio.

El Índice de Fuerza Política Legislativa 2025 puede consultarse en la cuenta de X, @buróparlamento. El siguiente paso de la organización civil será presentarlo en el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Tenemos pensado tener esta presentación con dos consejeras del INE, lo que será bastante importante y llevar esto a los Congresos locales para informarles de las áreas de oportunidad que se encuentran y cuáles son las formas en las que pueden contribuir a que la estructura de poder sea mejor distribuida”

Paola Reinah, colaboradora de Buró Parlamentario

