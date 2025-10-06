¿Cuál será el Tren del Golfo de México que anunció Sheinbaum y qué ruta tendrá?

GENERANDO AUDIO...

Mientras en septiembre inició la construcción del tramo Saltillo, Nuevo Laredo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció este domingo que al tren entre la CDMX y la ciudad fronteriza se le conocerá como el Tren del Golfo de México.

Durante su mensaje en el Zócalo de la Ciudad de México, en celebración por su primer año de gobierno, la mandataria reiteró que continuará el impulso al regreso de estos como forma de transporte de pasajeros en todo el país.

¿Cuál será el Tren del Golfo de México?

Con motivo del cierre de su gira por el país, pasando por todos los estados dando su Primer Informe de Gobierno, Sheinbaum destacó que ya inició la construcción de varios tramos férreos en todo el país, como:

AIFA-Pachuca

Ciudad de México-Querétaro

Saltillo-Nuevo Laredo

Querétaro-Irapuato

Destacando que el que conectará la capital de Coahuila, y Nuevo Laredo, en Tamaulipas, forma parte del llamado Tren del Norte, entre la urbe fronteriza y la Ciudad de México, pero que ahora, tras votación a mano alzada en la plaza popular, será bautizado como el Tren del Golfo de México.

Ello, debido a su ubicación, que pasará por el centro del país y concluirá en la entidad que da a dicho cuerpo marítimo, además de la controversia desatada por el presidente estadounidense Donald Trump a principios de año cuando anunció el cambio del nombre al Golfo de América para la parte que le corresponde a su país.

Mientras que, según anunció la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) el 9 de enero, cuando dio el banderazo al tramo Saltillo-Nuevo Laredo, esta línea de tren pasará por nueve estados:

CDMX

Hidalgo

Estado de México

Querétaro

Guanajuato

San Luis Potosí

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

De igual forma, el tren contará con una extensión de mil 200 kilómetros, mientras que sus unidades avanzarán a velocidades de 160 a 200 km/h, superiores a las del Tren Maya, que opera entre los 120 y 160 km/h.