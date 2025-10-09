¿Cuáles son los mejores detergentes del mercado, de acuerdo con la Profeco?

GENERANDO AUDIO...

Estudio de detergentes por parte de la Profeco. Foto: Getty Images/Ilustrativa.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó en la Revista del Consumidor de octubre 2025 su más reciente Estudio de Calidad de detergentes en polvo, en el que evaluó 49 productos —26 para ropa y 23 multiusos— con el fin de comprobar su eficacia, composición y cumplimiento normativo.

El análisis incluyó pruebas de remoción de manchas, percudido, desgaste de tela y solidez del color, así como la verificación de la información comercial exigida por la NOM-189-SSA1/SCFI-2018.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

¿Cuáles son los mejores detergentes del mercado?

Entre los detergentes que destacaron por su desempeño general y efectividad para eliminar manchas y evitar el percudido se encuentran:

1·2·3 (presentación regular y 5 beneficios) – Obtuvo la mejor calificación general (91 puntos)

– Obtuvo la mejor calificación general (91 puntos) Viva (presentación regular, Fresca Lavanda e Higiene + Anti-olor) – Destacó en remoción de percudido y quita manchas

– Destacó en remoción de percudido y quita manchas Persil Universal y Persil Colores Vivos – Eficientes contra percudido y manchas difíciles como espinaca

– Eficientes contra percudido y manchas difíciles como espinaca Foca – Reconocido por ser biodegradable y remoción de percudido, con 88 puntos

– Reconocido por ser biodegradable y remoción de percudido, con 88 puntos Great Value (detergente en polvo para ropa) – Sorprendió con una evaluación general de 90 puntos, buen precio y rendimiento

Detergentes multiusos que también brillaron

En la categoría multiusos, entre los que mejor eliminaron suciedad y mantuvieron el color de las telas fueron:

1·2·3 Suave Sensación – Obtuvo 89 puntos en su evaluación general

– Obtuvo 89 puntos en su evaluación general 1·2·3 Limón y Bicarbonato – Alta eficacia en la limpieza de manchas de comida

– Alta eficacia en la limpieza de manchas de comida Chedraui Multiusos Floral Cítrico y Vish Bicarbonato Limón – Cumplieron con estándares de limpieza y pH alcalino balanceado

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Detergentes que no cumplieron lo que prometen

Profeco advirtió que algunas marcas no comprobaron leyendas publicitarias como “frescura duradera” o “quitamanchas total”, entre ellas:

Ace Oxígeno Activo

Persil Universal y Colores Vivos

Viva Higiene + Antiolor y Viva Fresca Lavanda

La Morena y El Milagro

Además, El Milagro y La Morena usaron indebidamente el emblema “Hecho en México” sin contar con la autorización correspondiente.

La dependencia sugiere leer cuidadosamente las etiquetas, revisar el empaque antes de comprar y seguir las instrucciones de uso para obtener el mejor desempeño.

También recomienda separar la ropa por nivel de suciedad y evitar mezclar prendas muy percudidas con otras limpias para no afectar los resultados del lavado.

Para consultar el estudio completo de la Profeco sobre detergentes, ingresa al siguiente link: