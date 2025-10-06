¿Cuáles son los requisitos para acceder a la Vivienda Bienestar de Infonavit?

GENERANDO AUDIO...

Vivienda para el Bienestar de Infonavit. Foto: Getty Images.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) puso en marcha la entrega de las primeras casas del programa Vivienda para el Bienestar, una iniciativa que busca garantizar el acceso a una vivienda digna para trabajadores con ingresos bajos y medios.

Cada vivienda tiene un costo aproximado de 600 mil pesos, muy por debajo de su valor comercial, que supera el millón de pesos, explicó el titular del instituto, Octavio Romero Oropeza.

¿Qué requisitos pide el Infonavit?

Para acceder al programa Vivienda para el Bienestar, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener empleo formal

Contar con mil 80 puntos Infonavit

No haber recibido subsidio de vivienda federal previamente

No contar con vivienda propia

Percibir entre uno y dos salarios mínimos

Cumplir con los criterios del crédito o subsidio correspondiente

El Infonavit aclara que no es necesario registrarse en ninguna plataforma, ya que el instituto contactará directamente a los preseleccionados por correo electrónico, llamadas, SMS o carta.

Para evitar contratiempos, se recomienda mantener los datos personales actualizados en el portal oficial:

¿Cómo son las casas de Vivienda para el Bienestar de Infonavit?

Las casas cuentan con 60 metros cuadrados de construcción y están equipadas con:

Dos habitaciones

Sala, comedor y cocina

Baño completo

Patio de servicio

Servicios básicos

“El valor comercial de estas viviendas supera con mucho el millón de pesos”, subrayó Romero Oropeza, al destacar que se trata de un esfuerzo para garantizar vivienda de calidad a precios accesibles.

¿Dónde se entregarán las Viviendas para el Bienestar de Infonavit?

El programa arrancó en el estado de Tabasco, donde se entregarán 120 viviendas al mes hasta completar cerca de 3 mil.

Además, el Infonavit informó que el proyecto se extenderá a otros estados como:

Tamaulipas, Coahuila, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán

Y a partir de noviembre, se sumarán:

Durango, Guanajuato, Veracruz y Zacatecas

El objetivo del programa es acercar viviendas accesibles y de calidad a quienes más lo necesitan, fortaleciendo la política de bienestar impulsada por el Gobierno federal.