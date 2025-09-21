¿Cuáles son los requisitos para cobrar el aguinaldo Inapam 2025?

GENERANDO AUDIO...

Cada año, miles de trabajadores en México esperan con entusiasmo el aguinaldo, ese ingreso extra que se convierte en un respiro económico justo a fin de año; pero, ¿sabías que las personas adultas mayores también pueden recibirlo si cuentan con la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) y participan en un programa especial? Te dejamos los requisitos

¿Qué es el aguinaldo Inapam?

El aguinaldo Inapam no es un bono automático que se entrega por tener la credencial, sino que está relacionado al programa de Vinculación Productiva, una iniciativa que impulsa la participación laboral de adultos mayores en empleos formales y con derechos completos, incluyendo el aguinaldo.

Este programa permite que personas de 60 años o más sean contratadas por empresas que tienen convenio oficial con el Inapam, bajo condiciones legales que garantizan salario, seguridad social y por supuesto, aguinaldo

Requisitos para recibir el aguinaldo Inapam 2025

Para poder acceder a este derecho laboral, es necesario cumplir con una serie de requisitos específicos. No basta con tener la credencial; hay que estar activo dentro del programa y en un empleo formal.

1. Tener credencial Inapam vigente

2. Estar inscrito en el programa de Vinculación Productiva

3. Ser contratado por una empresa con convenio con Inapam

¿Cómo se calcula el aguinaldo de Inapam?

Al igual que cualquier otro trabajador, el aguinaldo se calcula con base en al menos 15 días de salario, si se ha trabajado durante todo el año. Si entras al programa a mitad del año, recibirás el proporcional correspondiente.

Esto está respaldado por la Ley Federal del Trabajo, que garantiza este derecho a todos los empleados con relación formal.

Documentos necesarios:

Si aún no cuentas con la credencial, estos son los pasos:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, etc.)

CURP

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a 3 meses)

2 fotografías tamaño infantil (blanco y negro o a color)

Acude a cualquier módulo del Inapam en tu localidad. El trámite es gratuito, y te entregan la credencial el mismo día, en la mayoría de los casos.

