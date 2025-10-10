¿Cuándo abrirá Conavi nuevo registro para Vivienda del Bienestar?

GENERANDO AUDIO...

Programa Vivienda para el Bienestar. Foto: Cuartoscuro.

El Gobierno de México informó en este mes de octubre iniciará una tercera etapa de registro para el programa Vivienda para el Bienestar de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), además de estar en proceso de construcción más de 80 mil viviendas en todo el país.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

¿Cuándo abrirá Conavi la tercera etapa de registro para Vivienda del Bienestar?

La Conavi anunció que del 13 al 19 de octubre se abrirá la tercera etapa de registro para acceder a una vivienda dirigida a personas no derechohabientes, es decir, quienes no cotizan en Infonavit ni Fovissste.

Las inscripciones se realizarán en los poco más de 50 módulos de registro ubicados en diferentes entidades de la República Mexicana, que podrás localizar el tuyo en el siguiente link:

Los aspirantes deberán acudir personalmente en la fecha y horario que se dará a conocer próximamente la dependencia federal (estar atentos a la información a través de los medios oficiales) y presentar:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional o licencia)

Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a tres meses

CURP

Durante el registro se aplicará una Cédula de Diagnóstico y posteriormente se realizará una visita domiciliaria para verificar la información y recabar documentos adicionales.

Los resultados se publicarán en www.gob.mx/conavi y en puntos estratégicos dentro de los polígonos de atención.

[NO TE VAYAS SIN LEER: ¿Qué pasaría si México tuviera un cierre de gobierno como Estados Unidos?]

Criterios de elegibilidad

Podrán participar quienes cumplan con las siguientes condiciones:

Tener 18 años o más (o dependientes económicos si es menor)

Percibir hasta dos salarios mínimos (máximo 17 mil pesos al mes)

No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM ni de ningún instituto estatal o municipal de vivienda

No haber recibido apoyos de vivienda previos de la Conavi

Residir en zonas prioritarias y no contar con vivienda propia

En caso de resultar seleccionados, los beneficiarios deberán presentar documentos complementarios como acta de nacimiento, comprobante de ingresos, certificado de no propiedad y acta de matrimonio o constancia de inexistencia de datos registrales de matrimonio.