Cuando buscar empleo es un peligro: estados de México con desapariciones por falsos trabajos

GENERANDO AUDIO...

Desaparecidos en México. Foto: Cuartoscuro

En varios estados de México se han registrado desapariciones vinculadas a falsas ofertas de empleo, una modalidad que aprovecha la necesidad laboral de jóvenes y adultos para atraerlos con promesas de trabajo que terminan en secuestro, explotación o trata de personas.

Autoridades y colectivos de búsqueda alertan sobre la gravedad de estos casos y recomiendan verificar cuidadosamente cualquier oportunidad laboral antes de proporcionar información personal o acudir a entrevistas.

¿En qué estados se han reportado estas desapariciones?

Chihuahua

Recientemente, en Chihuahua se documentaron los casos de jóvenes reclutados por el crimen organizado mediante falsas ofertas de empleo. El 9 de abril de 2025, Ángel Fernando Loera, de 15 años, desapareció en Guachochi tras recibir un mensaje ofreciendo trabajo en la cosecha de sandías en Aldama. Días después, circuló un video que muestra su presunto “levantón” por un grupo armado. Otro caso similar ocurrió el 30 de abril con Josué Guerrero Espino, de 17 años, quien también fue contactado por una oferta laboral falsa y desapareció. Tras tres meses sin noticias, apareció en un video confirmando su reclutamiento por “La Mayiza”, una facción del Cártel de Sinaloa.

Estado de México

El 2 de septiembre de 2025, dos adolescentes de 16 años fueron reportados como desaparecidos en Nezahualcóyotl, Estado de México. Tras investigaciones, se descubrió que habían sido contactados por el crimen organizado a través de redes sociales, quienes les ofrecieron empleo falso en Tabasco y les proporcionaron dinero para el traslado. Gracias a un operativo conjunto entre autoridades locales, estatales y federales, los jóvenes fueron localizados en una central de autobuses en Tabasco y rescatados sin lesiones. Posteriormente, recibieron atención en la Fiscalía Especializada en Delitos contra Menores y fueron reunidos con sus familias. Este caso resalta el creciente uso de plataformas digitales por parte de grupos delictivos para atraer a menores con promesas laborales falsas.

Jalisco

Tlaquepaque

En mayo de 2025, un operativo policial en la central de autobuses de Tlaquepaque, Jalisco, resultó en la detención de dos policías municipales y una mujer, quienes presuntamente intentaban reclutar a dos jóvenes originarios de Michoacán mediante una falsa oferta de empleo. Los jóvenes, atraídos por la promesa de un salario de 5 mil pesos semanales, fueron contactados por una mujer identificada como Monserrat, quien los condujo hacia una patrulla rotulada de la Policía Municipal de San Cristóbal de la Barranca. Tras una intervención oportuna de la policía estatal, se detuvo a los implicados, quienes afirmaron haber recibido 3 mil pesos por el traslado de las víctimas.

Aumentan desapariciones en Tlaquepaque

En septiembre del año pasado, se reportó que en Tlaquepaque, Jalisco, aumentó el número de desapariciones de jóvenes en las inmediaciones de la Central de Autobuses, con, al menos, 50 casos documentados, según el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Las víctimas, provenientes de diversos estados, fueron atraídas por falsas ofertas de empleo, principalmente a través de redes sociales como Facebook. Una vez en la central, se pierde todo contacto con ellas, y se desconoce su destino final. Organizaciones criminales han sido señaladas por la posible vinculación con estos casos, ya que la privación ilegal de la libertad con fines de explotación laboral, trata de personas o reclutamiento forzado son prácticas documentadas en distintas regiones del país.

Puebla

Actualmente, en Puebla, autoridades de los tres niveles de Gobierno buscan a 12 personas desaparecidas hace unos días tras salir de sus casas y acudir a una falsa oferta laboral.

En las últimas semanas, se reportó la desaparición de jóvenes de entre 17 y 35 años, quienes no regresaron a sus casas, los casos son similares, pues familiares afirmaron que acudieron vestidos de color negro a un reclutamiento laboral.

Entre los no localizados están:

Concepción Gilberto Pizarro Juárez, de 23 años

Emmanuel Sánchez Romero, de 20 años

Alfredo de los Santos Quintero, de 30 años

Misael Romero Sombrerero, de 29 años

Luis Fernando Priego Luna “Chanqui”, de 27 años

Cesar Eduardo González Alvarado, de 17 años

Kevin Etienne Pérez, de 21

Sergio Arturo Colula Hilario, de 21 años

Julio César Aguirre Sánchez, de 24 años

Ángeles del Carmen Gutiérrez Macedo, de 35 años

Querétaro

En agosto pasado, el secretario de Gobierno de Querétaro, Eric Gudiño, confirmó la desaparición de dos jóvenes queretanos que fueron contactados por redes sociales con una supuesta oferta de trabajo en Guadalajara.

Mismo mecanismo en otros estados

El informe “Mecanismo Estratégico del Reclutamiento y Utilización de NNA por Grupos Delictivos y la Delincuencia Organizada”, realizado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración con la Dirección de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos y la Dirección de Atención a Grupos en Riesgo, menciona que en otros estados del país también se recluta a jóvenes mediante ofertas de empleo falsas o mensajes a través de redes sociales.

El mismo informe también señala cuáles son los 10 estados donde los grupos delictivos reclutan más a los menores:

Baja California

Colima

Chihuahua

Ciudad de México

Estado de México

Guanajuato

Guerrero

Jalisco

Michoacán

Morelos

Ofertas de empleo falsas: ¿cómo identificar vacantes que usan grupos criminales para reclutar a jóvenes?

De acuerdo con la empresa de recursos humanos Manpower Group, existen señales clave para identificar vacantes fraudulentas:

Ofertas demasiado atractivas : sueldos altos, beneficios extraordinarios y horarios flexibles sin requerir experiencia son señales de alerta. Tal fue el caso del rancho Izaguirre, donde los contratantes ofrecían vacantes como electricistas, albañiles, plomeros o jornaleros en el campo, con pagos de hasta 5 mil pesos a la semana

: sueldos altos, beneficios extraordinarios y horarios flexibles sin requerir experiencia son señales de alerta. Tal fue el caso del rancho Izaguirre, donde los contratantes ofrecían vacantes como electricistas, albañiles, plomeros o jornaleros en el campo, con pagos de hasta 5 mil pesos a la semana Errores ortográficos y gramaticales : las vacantes falsas suelen ser vagas y contener errores en el texto

: las vacantes falsas suelen ser vagas y contener errores en el texto URL sospechosa : los sitios fraudulentos carecen del certificado “https” y redirigen a páginas maliciosas

: los sitios fraudulentos carecen del certificado “https” y redirigen a páginas maliciosas Redirección incorrecta : en varias ocasiones, los delincuentes se hacen pasar por reclutadores de empresas conocidas. Si la página no es genuina, el sitio web no direcciona al sitio oficial, sino a uno similar

: en varias ocasiones, los delincuentes se hacen pasar por reclutadores de empresas conocidas. Si la página no es genuina, el sitio web no direcciona al sitio oficial, sino a uno similar Vacantes sin detalles específicos : tanto las ofertas falsas de grupos criminales como las estafas suelen brindar poca información, ya que buscan que el interesado acuda en persona para conocer los demás detalles

: tanto las ofertas falsas de grupos criminales como las estafas suelen brindar poca información, ya que buscan que el interesado acuda en persona para conocer los demás detalles Citas en lugares poco transitados : los reclutadores falsos suelen pedir que la víctima asista sola a lugares desconocidos o poco concurridos

: los reclutadores falsos suelen pedir que la víctima asista sola a lugares desconocidos o poco concurridos Citas en lugares masivos : así como en el caso del rancho Izaguirre, las víctimas eran citadas en sitios concurridos, como la central de autobuses, donde la ausencia de una persona pasaría desapercibida

: así como en el caso del rancho Izaguirre, las víctimas eran citadas en sitios concurridos, como la central de autobuses, donde la ausencia de una persona pasaría desapercibida Pago del transporte : en algunas ocasiones, los delincuentes ofrecen cubrir el costo del transporte o taxis de aplicación para garantizar que las víctimas acudan

: en algunas ocasiones, los delincuentes ofrecen cubrir el costo del transporte o taxis de aplicación para garantizar que las víctimas acudan Presión para aceptar la oferta: insisten en que es una “oportunidad única” y que no se puede desaprovechar

¿Qué hacer si sospechas de una oferta falsa?

Denunciar la vacante en plataformas de empleo

Contactar directamente a la empresa para verificar la oferta

Evitar compartir datos personales o realizar pagos

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]



