¿Cuándo entregan las Viviendas del Bienestar? Estos estados serán los primeros

Vivienda para el Bienestarr. Foto: Getty Images

El programa Viviendas del Bienestar impulsado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), dio inicio con la primera fase de entregas este mes de octubre.



La primera entidad en recibir los nuevos hogares fue Tabasco, con lo que inicia la implementación de este proyecto federal que busca garantizar el acceso a una vivienda digna para las familias mexicanas.

La Conavi detalló que este programa forma parte de una estrategia nacional para reducir el rezago habitacional y fomentar el bienestar social mediante la construcción de viviendas accesibles.

Fechas de entrega de las Viviendas del Bienestar 2025

Las primeras entregas de las Viviendas del Bienestar comenzaron en octubre de 2025 y continuarán durante los próximos meses, extendiéndose hasta los primeros meses de 2026.

En esta fase inicial se prevé entregar más de 7 mil 600 viviendas, aunque la cifra podría aumentar conforme avance el programa y se determinen nuevas necesidades en los estados participantes.

De acuerdo con la Conavi, el objetivo es mantener un calendario progresivo de entrega que permita cubrir diferentes regiones del país antes de febrero de 2026.

Estados que recibirán las primeras Viviendas del Bienestar

El primer estado beneficiado fue Tabasco, que inició las entregas en la primera semana de octubre de 2025.

Posteriormente, los siguientes estados se incorporarán a la distribución del programa:

Tamaulipas

Coahuila

Sinaloa

Nuevo León

Quintana Roo

Morelos

Yucatán

Cada entidad contará con fechas específicas de entrega, determinadas por el avance en la construcción y la disponibilidad de los nuevos desarrollos habitacionales.

Cómo consultar si tu estado participa en el programa Conavi 2025

La Conavi habilitó un sistema de consulta oficial para que las personas interesadas verifiquen si su estado participa en esta etapa del programa.

En el portal se pueden revisar lasubicaciones de los módulos, las fechas estimadas de entrega y losrequisitos de participación.

Este sistema busca facilitar el acceso a la información y brindar mayor transparencia al proceso de asignación de viviendas.