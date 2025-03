GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Los ciudadanos que planean participar en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en el Proceso Extraordinario Electoral del Poder Judicial Federal, el próximo 1 de junio, deben contar con su Credencial para Votar actualizada y vigente. A continuación en Unotv.com te decimos cuándo es el último día para recoger este documento importante.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Dos fechas claves para recoger tu credencial del INE

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), los trámites de inscripción para ciudadanos de 18 años, actualización de datos personales o de domicilio y solicitud de reposición concluyeron en febrero y la fecha límite para recoger su credencial es el 31 de marzo de 2025.

Sin embargo, quienes extraviaron su credencial aún pueden solicitar una reimpresión hasta el 20 de mayo de 2025 y el último día para poder recoger su plástico es el 30 de mayo.

Foto: INE

Después de estas fechas, no habrá más oportunidades para obtener el documento y quienes no la recojan no podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones del 1 de junio.

[TE INTERESA LEER: INE arranca impresión de millones de boletas para elecciones del Poder Judicial]

Las autoridades electorales reiteraron la importancia de verificar el estatus de la credencial y acudir a los módulos del INE antes de la fecha límite para evitar quedarse sin la posibilidad de participar en la jornada electoral.