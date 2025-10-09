¿Cuándo es legal la entrada de militares a la UNAM?

GENERANDO AUDIO...

Militares pueden ingresar a la UNAM en casos especiales. Fotos Cuartoscuro

El 8 de octubre de 2025, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ingresó a Ciudad Universitaria para trasladar a un caballo al Hospital de Equinos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, donde recibiría atención urgente. La FMVyZ reportó que los militares se retiraron del campus a las 20:05 horas.

El incidente ha generado debate sobre la autonomía universitaria, un principio que protege a la Universidad Nacional Autónoma de México de intervenciones externas sin autorización.

Emergencias que justifican la entrada de fuerzas externas

La presencia de personal militar o policial dentro del campus se permite únicamente en situaciones de emergencia que pongan en riesgo la vida de personas o animales, y siempre con autorización de las autoridades universitarias.

Esto garantiza que se respete la autonomía universitaria, un principio que protege a la UNAM de intervenciones externas sin justificación.

Legalidad y límites del ingreso militar a la UNAM

El traslado del caballo fue autorizado por la Facultad correspondiente y se limitó estrictamente a la atención del animal, cumpliendo los criterios legales.

Este caso ejemplifica cómo las autoridades universitarias pueden coordinarse con fuerzas externas para emergencias puntuales, sin que ello signifique una violación de la autonomía universitaria.

Foto: FMVZ UNAM

Otros ingresos del Ejército en CU

El 6 de octubre se registraron dos ingresos adicionales de vehículos del Ejército y la Guardia Nacional al campus de Ciudad Universitaria, los cuales generaron atención por la sensibilidad del tema, aunque no estuvieron relacionados con emergencias médicas como el caso del caballo.

La Secretaría de Prevención y Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria aclaró que el camión del Ejército ingresó por error al circuito vehicular de CU alrededor de las 9:07 horas. Personal universitario detuvo el vehículo y, tras corroborar que se trataba de una equivocación de ruta, se les indicó salir por la calle Delfín Madrigal a las 9:13 horas.

Por su parte, el ingreso de la Guardia Nacional tuvo un motivo distinto: fue atendiendo una alerta de amenaza de bomba en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Según fuentes universitarias, la llamada se realizó a través del 911, lo que activó la respuesta inmediata de la GN, demostrando que el acceso de fuerzas externas puede ser legítimo cuando se trata de emergencias reales y coordinadas con la universidad.

