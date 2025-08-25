GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dará su primer informe de gobierno este lunes 1 de septiembre, y el gobierno federaL empieza a difundir los spots de las acciones llevadas a cabo en este primer año de gestión.

Acciones durante el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum

A través de su cuenta de X, la mandataria nacional compartió uno de los videos que serán replicados en diferentes medios de comunicación.

Les comparto uno de los spots que transmitirán en tiempos oficiales. La transformación avanza. pic.twitter.com/ZhdHx1BIEy — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 25, 2025

En este material de 30 segundos, Sheinbaum hace alusión a la máxima que tiene su administración en la Presidencia de la República, “por el bien de todas y todos, primero los pobres”.

Además de hacer referencia al aumento del salario mínimo, que este 2025 se ubica en 278.80 pesos en la zona general, mientras en la zona libre de la frontera norte alcanza los 419.88 pesos.

“Hoy México es más libre, soberano, justo y democrático. Con mejores salarios, programas de bienestar e inversión. El país tiene rumbo”.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Avances en salud

En un segundo material, detalló la nueva infraestructura con la que cuenta el sector salud de México, con nuevos hospitales, así como equipamiento.

“Este año terminamos 31 hospitales, 12 centros de salud y estamos equipando 256 quirófanos. Iniciamos la construcción de 20 hospitales y estamos entregando medicamentos a todos los rincones del país”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.

Además de la puesta en marcha del programa Salud Casa por Casa para adultos mayores y personas con discapacidad.

Éstos son parte de los primeros videos que estará difundiendo el Gobierno de México de cara al primer informe de gobierno.

¿Cuándo es el primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum?

Será el lunes 1 de septiembre cuando la presidenta Claudia Sheinbaum presente ante el Congreso de la Unión el documento con las acciones durante su gestión en este primer año al frente de la Presidencia de la República.