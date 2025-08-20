GENERANDO AUDIO...

Septiembre es llamado el mes patrio. Fotos: Cuartoscuro

Las banderas de México se colocan de forma destacada en septiembre, mes en el que se conmemora la Independencia de México. Durante estas fechas, el símbolo patrio aparece en casas, edificios, escuelas, autos y plazas públicas como parte de la tradición del mes patrio.

¿Cuándo se ponen las banderas de México por la Independencia?

Aunque el Día de la Bandera en México se celebra el 24 de febrero, es en septiembre cuando adquiere mayor presencia. Esto se debe a la conmemoración de la Independencia de México, cuyo inicio se recuerda el 15 y 16 de septiembre.

El 15 de septiembre se lleva a cabo el Grito de Independencia, acto que rememora el llamado de Miguel Hidalgo y Costilla al pueblo de Dolores en 1810. Un día después, el 16 de septiembre, se celebra oficialmente el inicio de la lucha por la independencia.

El conflicto concluyó el 27 de septiembre de 1821 con la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México. Por ello, septiembre es considerado el mes patrio y el momento en que las banderas de México se exhiben en múltiples espacios.

Verde, blanco y rojo, los colores de la bandera. Foto: Cuartoscuro

Banderas de México y adornos patrios en septiembre

Durante este mes, la presencia del lábaro patrio refuerza la identidad nacional. Se coloca en ventanas, azoteas, calles, coches y edificios. Además, los adornos patrios forman parte de la tradición: rehiletes, matracas, sombreros, dulces y rebozos en colores verde, blanco y rojo.

Fechas oficiales para colocar la bandera de México

La Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional regula el uso de los símbolos patrios. En su artículo 11 establece que se deben rendir honores a la Bandera Nacional los días:

24 de febrero , Día de la Bandera

, Día de la Bandera 15 de septiembre , Independencia de México

, Independencia de México 16 de septiembre , Independencia de México

, Independencia de México 20 de noviembre, Revolución Mexicana

En estas fechas, los inmuebles de las autoridades y espacios oficiales deben colocar la bandera, aunque en la práctica también se ve en casas, escuelas y negocios.

Bandera de México, la protagonista de casas, escuelas y edificios Foto: Cuartoscuro

Características de la bandera de México

De acuerdo con el artículo 3 de la misma ley, la Bandera Nacional es un rectángulo con tres franjas verticales de igual tamaño en los colores verde, blanco y rojo. En la franja central aparece el Escudo Nacional, con un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente, imagen que simboliza la fundación de Tenochtitlán.

Cuando una bandera termina su vida útil, la norma establece que debe ser incinerada en un acto solemne y respetuoso.

Dato sobre la bandera de México

Existe la creencia de que la bandera de México es una copia de la bandera de Italia, pero en realidad el diseño mexicano fue creado antes que el italiano.