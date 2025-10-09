GENERANDO AUDIO...

Constancia de Antecedentes Penales Federales. Foto: Gobierno de México.

La Constancia de Antecedentes Penales Federales (CAPF) es un documento que certifica si una persona tiene o no antecedentes de sentencias condenatorias por delitos de carácter federal en México. Comúnmente se solicita para trabajos, permisos legales, trámites de seguridad o participación en procedimientos oficiales.

Es expedida por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). De acuerdo con un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), este documento ya puede tramitarse en línea.

¿Cuándo solicitan la Constancia de Antecedentes Penales Federales?

La CAPF se solicita en diversas situaciones en las que se requiere demostrar que una persona no tiene antecedentes penales a nivel federal. Algunos de los casos más comunes son:

Trámites laborales:

Para ingresar a trabajos en el sector público o privado donde se requiere verificación de antecedentes

Para desempeñarse en cargos que impliquen seguridad, manejo de información sensible o confianza pública

Trámites de permisos o licencias:

Solicitud de visas o permisos de trabajo en México o en el extranjero

Licencias especiales, como las de portación de armas, transporte de valores o conducción de vehículos de transporte público

Procesos legales o judiciales:

Participación en concursos, licitaciones o contratos con el gobierno que exigen comprobación de buena conducta

Procedimientos legales donde se requiera demostrar la ausencia de antecedentes federales

Trámites educativos o profesionales:

Algunas instituciones educativas, nacionales o extranjeras, pueden pedirla para inscripciones o prácticas profesionales

Colegios o asociaciones profesionales que regulan el ejercicio de ciertas profesiones (abogados, médicos, contadores, etc.)

¿Cómo se tramita la Constancia de Antecedentes Penales Federales en línea?

Ante de iniciar con el trámite, es importante contar con lo siguiente:

CURP (Clave Única de Registro de Población)

Correo electrónico válido

Identificación oficial vigente: INE, pasaporte, cédula profesional, etc.

Los pasos a seguir para tramitar la CAPF de manera digital son los siguientes:

Ingresar al portal: https://constancias.oadprs.gob.mx/ Registro y validación: proporcionar la Clave única de Registro de Población (CURP) y validar los datos de identificación. En caso de detectar coincidencias, será necesario adjuntar acta de nacimiento y una identificación oficial en formato PDF Proporcionar correo electrónico y el motivo de la solicitud Pago por concepto de derechos: realizar el pago de los derechos correspondientes mediante tarjeta de crédito o débito o previamente en ventanilla bancaria Resultado: una vez aprobado el trámite, la constancia será enviada en formato PDF a través del correo electrónico proporcionado

