¿Cuándo y cómo procede el indulto presidencial?

El presidente de la República puede perdonar la pena impuesta por un delito federal… esta figura jurídica se llama indulto.

“Es una figura que se encuentra reconocida en la Constitución, a través del Artículo 89”. Adrián Regino | Académico Facultad de Derecho, UNAM

“Es un perdón que va a otorgar el Ejecutivo federal y únicamente es de la sanción impuesta, ojo, hay que distinguir, no es del delito como tal, sino únicamente de la pena”. José Gregorio Vázquez Pérez | Académico FES Aragón, UNAM

El Código Penal Federal establece algunas condiciones, por ejemplo, la existencia de indicios de violaciones graves a los derechos humanos del sentenciado.



Además, el procesado no debe representar un peligro para la sociedad.

“Tenga una reinserción social, que sea alguien que no represente un riesgo a la sociedad, porque no puedo indultar a alguien que nunca se ha readaptado”. José Gregorio Vázquez Pérez | Académico FES Aragón UNAM

Adrián Regino agrega que en el expediente deben existir pruebas que indiquen fallas en el proceso.

“Este indulto produce o se genera derivado de un reconocimiento de inocencia, es decir, las personas que enfrentan un proceso y las personas en ese proceso existe prueba plena de su inocencia, existe este reconocimiento y en consecuencia se suscita el indulto por parte del Presidente”. Adrián Regino | Académico Facultad de Derecho UNAM



Y no debe prevalecer ninguna ejecutoria en curso.

“Que esté firme su resolución, en el caso mediático, tengo conocimiento que existe una ejecutoria de amparo que está por resolverse ¿qué significa esto? Que el asunto está sub júdice, todavía no existe una sentencia firme y no sabemos el cumplimiento que vaya a dar la autoridad”. José Gregorio Vázquez Pérez | Académico FES Aragón UNAM



La última vez que se usó esta figura fue en 2013, con el profesor y activista indígena Alberto Patishtán Gómez.

“Se ha utilizado, más que nada, para darle la libertad a aquellas personas que han sido apresadas por fines políticos”. José Gregorio Vázquez Pérez | Académico FES Aragón UNAM



Ambos académicos coinciden en que éste perdón, también es un reconocimiento de que el sistema judicial ha fallado.

“…si el Presidente da un indulto significa que nuestro sistema muy probablemente falló en cuanto a la investigación de los hechos”. Adrián Regino | Académico Facultad de Derecho UNAM