¿Cuánto cuesta hacer un testamento en tu estado durante septiembre de 2025?
Durante septiembre, desde el Gobierno de México se emprende la campaña del mes del testamento, pero una de las dudas que surge es el costo de este trámite, el cual varía dependiendo de cada entidad.
Por eso, aquí te brindamos los detalles para que, como señalan las autoridades, puedas asegurar que tu patrimonio quede en las manos correctas y evites problemas legales a tu familia.
¿Cuál es el costo del testamento en cada estado?
En el marco de la campaña Septiembre, Mes del Testamento, el Gobierno de México publicó la lista de precios en cada entidad de la República y la Ciudad de México en 2025:
|Estado
|Costo público en general
|Descuentos especiales
|Costo
|Aguascalientes
|2 mil pesos
|Baja California
|mil 500 más IVA
|Baja California Sur
|2 mil 600 pesos
|Campeche
|2 mil 400 pesos
Testamento universal o de una propiedad y 500 pesos más por propiedad adicional
|Personas vulnerables mayores de 65 años
|Mil 800 pesos
|Chiapas
|Mil pesos más IVA
|Personas de la tercera edad
|700 pesos más IVA
|Chihuahua
|3 mil 500 pesos
|Ciudad de México
|3 mil 800 pesos
|Coahuila
|mil 800 pesos
|Colima
|2 mil pesos más IVA en caso de requerir factura
|Durango
|Mil 500 pesos más IVA
|Estado de México
|2 mil pesos
|mil pesos adultos mayores
|Guanajuato
|3 mil 300 pesos público en general
|2 mil 600 pesos adultos mayores y mujeres
|Guerrero
|mil 500 pesos
|Hidalgo
|2 mil 500 pesos más IVA sin legados
|Operativos de la Secretaría de Seguridad Pública, del H. Cuerpo de Bomberos, de la Policía Bancaria Industrial y de la Policía de Investigación
|500 pesos más IVA
|Jalisco
|2 mil 300 pesos
|Michoacán
|3 mil 500 pesos
|Morelos
|Mil pesos más IVA
|Nayarit
|– 3 mil 740 pesos (ya incluye costo del IVA y el aviso testamentario)
– 4 mil 985 pesos con disposiciones específicas o legados (ya incluye costo del IVA y aviso testamentario)
|Nuevo León
|4 mil 817 pesos
|Oaxaca
|2 mil 500 pesos
|Puebla
|mil 800 pesos
|Querétaro
|3 mil pesos
|Quintana Roo
|3 mil pesos más IVA
|San Luis Potosí
|2 mil pesos
|Sinaloa
|2 mil pesos
|– Con oficio del DIF
– Mujeres en estado de vulnerabilidad mediante la carta de la Secretaría de las Mujeres
|– Mil pesos
– Gratuito
|Sonora
|mil 900 pesos
|Fuerzas Armadas, personal del sector salud y policías de los 3 niveles de gobierno
|Gratuito
|Tabasco
|2 mil 500 pesos más IVA
|Tamaulipas
|3 mil pesos
|Tlaxcala
|mil 700 pesos
|Veracruz
|mil 940 pesos
|Yucatán
|2 mil 200 pesos
|2 mil pesos adulto mayor de 60 años, personal de salud y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública
|Zacatecas
|3 mil 234 pesos
*Costos de carácter informativo proporcionados por los Colegios y Consejos de notarios de las distintas entidades federativas
Entidades federativas que extienden los beneficios de la campaña nacional “Septiembre, Mes del Testamento 2025“
¿Qué beneficios ofrece Septiembre, Mes del Testamento?
Durante todo septiembre, los ciudadanos podrán acceder a ventajas únicas:
- Descuentos de hasta el 50% en el costo normal del testamento
- Asesoría jurídica gratuita con notarias y notarios públicos en todo el país
- Atención también los sábados, para quienes no pueden acudir entre semana
La certeza de que la voluntad del testador será respetada y sus herederos contarán con protección jurídica.
¿Por qué hacer un testamento?
De acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob), el testamento garantiza que los bienes de una persona —sin importar su tamaño o valor— queden en manos de quienes el testador decida.
De esta manera se evitan conflictos legales y familiares, además de asegurar un proceso de sucesión más rápido y ordenado.
La campaña Septiembre, Mes del Testamento inició en 2003 y, desde entonces, cada año busca fortalecer la cultura de la previsión patrimonial. En 2025 participan los gobiernos de las 32 entidades federativas y miles de notarias y notarios que se suman a esta causa social.
¿Dónde puedo hacer el trámite?
Para aprovechar los beneficios de la campaña, basta con acudir a la notaría pública de tu elección. Si no sabes a cuál asistir, puedes consultar el directorio oficial del Notariado Mexicano en: