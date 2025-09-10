¿Cuánto cuesta hacer un testamento en tu estado durante septiembre de 2025?

Cuánto cuesta hacer un testamento en tu estado durante septiembre de 2025
Foto: Hecha con IA.

Durante septiembre, desde el Gobierno de México se emprende la campaña del mes del testamento, pero una de las dudas que surge es el costo de este trámite, el cual varía dependiendo de cada entidad.

Por eso, aquí en Unotv.com te brindamos los detalles para que, como señalan las autoridades, puedas asegurar que tu patrimonio quede en las manos correctas y evites problemas legales a tu familia.

¿Cuál es el costo del testamento en cada estado?

En el marco de la campaña Septiembre, Mes del Testamento, el Gobierno de México publicó la lista de precios en cada entidad de la República y la Ciudad de México en 2025:

EstadoCosto público en generalDescuentos especialesCosto
Aguascalientes2 mil pesos
Baja Californiamil 500 más IVA
Baja California Sur2 mil 600 pesos
Campeche2 mil 400 pesos
Testamento universal o de una propiedad y 500 pesos más por propiedad adicional		Personas vulnerables mayores de 65 añosMil 800 pesos
ChiapasMil pesos más IVAPersonas de la tercera edad700 pesos más IVA
Chihuahua3 mil 500 pesos
Ciudad de México3 mil 800 pesos
Coahuilamil 800 pesos
Colima2 mil pesos más IVA en caso de requerir factura
DurangoMil 500 pesos más IVA
Estado de México2 mil pesosmil pesos adultos mayores
Guanajuato3 mil 300 pesos público en general2 mil 600 pesos adultos mayores y mujeres
Guerreromil 500 pesos
Hidalgo2 mil 500 pesos más IVA sin legadosOperativos de la Secretaría de Seguridad Pública, del H. Cuerpo de Bomberos, de la Policía Bancaria Industrial y de la Policía de Investigación500 pesos más IVA
Jalisco2 mil 300 pesos
Michoacán3 mil 500 pesos
MorelosMil pesos más IVA
Nayarit3 mil 740 pesos (ya incluye costo del IVA y el aviso testamentario)
4 mil 985 pesos con disposiciones específicas o legados (ya incluye costo del IVA y aviso testamentario)
Nuevo León4 mil 817 pesos
Oaxaca2 mil 500 pesos
Pueblamil 800 pesos
Querétaro3 mil pesos
Quintana Roo3 mil pesos más IVA
San Luis Potosí2 mil pesos
Sinaloa2 mil pesosCon oficio del DIF
– Mujeres en estado de vulnerabilidad mediante la carta de la Secretaría de las Mujeres		Mil pesos
– Gratuito
Sonoramil 900 pesosFuerzas Armadas, personal del sector salud y policías de los 3 niveles de gobiernoGratuito
Tabasco2 mil 500 pesos más IVA
Tamaulipas3 mil pesos
Tlaxcalamil 700 pesos
Veracruzmil 940 pesos
Yucatán2 mil 200 pesos2 mil pesos adulto mayor de 60 años, personal de salud y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública
Zacatecas3 mil 234 pesos

*Costos de carácter informativo proporcionados por los Colegios y Consejos de notarios de las distintas entidades federativas

Entidades federativas que extienden los beneficios de la campaña nacional “Septiembre, Mes del Testamento 2025

¿Qué beneficios ofrece Septiembre, Mes del Testamento?

Durante todo septiembre, los ciudadanos podrán acceder a ventajas únicas:

  • Descuentos de hasta el 50% en el costo normal del testamento
  • Asesoría jurídica gratuita con notarias y notarios públicos en todo el país
  • Atención también los sábados, para quienes no pueden acudir entre semana

La certeza de que la voluntad del testador será respetada y sus herederos contarán con protección jurídica.

¿Por qué hacer un testamento?

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob), el testamento garantiza que los bienes de una persona —sin importar su tamaño o valor— queden en manos de quienes el testador decida.

De esta manera se evitan conflictos legales y familiares, además de asegurar un proceso de sucesión más rápido y ordenado.

La campaña Septiembre, Mes del Testamento inició en 2003 y, desde entonces, cada año busca fortalecer la cultura de la previsión patrimonial. En 2025 participan los gobiernos de las 32 entidades federativas y miles de notarias y notarios que se suman a esta causa social.

¿Dónde puedo hacer el trámite?

Para aprovechar los beneficios de la campaña, basta con acudir a la notaría pública de tu elección. Si no sabes a cuál asistir, puedes consultar el directorio oficial del Notariado Mexicano en:

