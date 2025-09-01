¿Cuánto debe ganar una familia para comprar una casa de 5 mdp con Infonavit?

GENERANDO AUDIO...

Con el programa Unamos Créditos Infonavit, miles de trabajadores en México ahora pueden acceder a préstamos de hasta 5 millones de pesos (mdp) para cumplir el sueño de la vivienda propia. Este esquema permite combinar los créditos de dos personas, ya sea pareja, familiares o amigos, para aumentar el monto total y adquirir propiedades de mayor valor.

El monto que Infonavit otorga depende principalmente del salario y de la edad del solicitante. Los trabajadores entre 18 y 39 años suelen acceder al crédito máximo, mientras que a partir de los 40 años el préstamo se ajusta de manera gradual, incentivando a los jóvenes a invertir en su futuro desde temprano.

Con Unamos Créditos, las tasas de interés son fijas y varían entre 3.50% y 10.45%, adaptándose al nivel salarial. Por ejemplo, si dos personas suman un ingreso de 80 mil pesos mensuales, podrían acceder a un crédito de 5 millones de pesos, con una mensualidad aproximada de 23 mil 933.98 pesos por persona, sumando 47 mil 867.96 pesos en total.

Requisitos

Para solicitar un crédito Infonavit, los requisitos son sencillos:

Mantener una relación laboral activa .

. Cumplir con los puntos de precalificación , disponibles en la plataforma Mi Cuenta Infonavit .

, disponibles en la plataforma . Completar el curso en línea “Saber Más Para Decidir Mejor” para conocer todos los detalles sobre el crédito.

Este esquema abre nuevas oportunidades para que los trabajadores alcancen la vivienda de sus sueños de manera más rápida y accesible.

