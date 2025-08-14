GENERANDO AUDIO...

Los abuelos suelen cuidar a los niños cuando sus padres trabajan Foto: shutterstock

En México, el cuidado infantil por parte de los abuelos es una práctica frecuente, especialmente ante la ocupación laboral de los padres. Este rol, que en muchos casos pasa de una convivencia esporádica a una responsabilidad principal, es más común entre las mujeres, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según la Encuesta Nacional del Sistema de Cuidados (ENASIC) de 2022, el 75.1% de las mujeres en el país brinda cuidados a integrantes del hogar, mientras que en el caso de los hombres la proporción es del 24.9%.

Niños al cuidado de sus abuelos

La ENASIC 2002 reveló que, de los 8.5 millones de personas responsables del cuidado de la población infantil, el 96.0% eran mujeres. Estos datos muestran que, aunque tanto abuelos como abuelas participan en el cuidado, la presencia femenina es predominante.

En cuanto a los niños de 0 a 6 años que no son cuidados por sus padres debido al trabajo u otras razones, la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS) 2017 del Inegi indicó que en el 55% de los casos este cuidado recae en las abuelas.

Cuidado infantil y situación familiar

El mismo estudio de 2017 reportó que 33 de cada 100 mujeres de entre 15 y 54 años, con al menos un hijo, son solteras. Esta situación puede influir en la necesidad de recurrir al apoyo de familiares, como los abuelos, para el cuidado de las infancias.

La dinámica familiar y la participación de los abuelos en el cuidado infantil están estrechamente ligadas a factores como la inserción laboral femenina y la estructura familiar en el país.

Datos en el mundo

Un informe de la BBC en 2023, destacó que en Europa uno de cada cuatro abuelos cuida de sus nietos y lo hace una media de siete horas al día, un porcentaje que asciende en periodos vacacionales, según la Encuesta de Salud, Envejecimiento y Jubilación realizada en el Viejo Continente.

El tiempo que dedican a esta convivencia equivale a casi una jornada laboral de cualquier otro empleo.

La situación ha generado que se ponga atención en las repercusiones a la salud que esta tarea pueda derivar, como la ansiedad, insomnio o la sensación de que las personas mayores se encuentren cansadas o sobrecargadas.

Propuesta de apoyo económico para abuelos cuidadores

En este contexto, se han planteado iniciativas para otorgar apoyos económicos a abuelos cuidadores de sus nietos, con el objetivo de reconocer y respaldar su papel dentro de la dinámica familiar.

Actualmente, las cifras muestran que el cuidado infantil por abuelos, y particularmente por abuelas, es un elemento clave en el bienestar y desarrollo de los niños cuando los padres no pueden estar presentes por motivos laborales u otras circunstancias.

En 2024 en la Ciudad de México, el Congreso local analizaba una iniciativa para otorgar un apoyo económico a abuelos que cuidan a sus nietos menores de 16 años. La propuesta busca reconocer la labor de cuidado y apoyo en la crianza infantil, especialmente ante el incremento de mujeres en el mercado laboral.

La propuesta establecía un apoyo bimestral de aproximadamente 3 mil 257 pesos.

Lo positivo de la convivencia abuelos-nietos

En contraste, un estudio reveló que los abuelos que conviven ocasionalmente con sus nietos viven más.

La revista Evolution and Human Behavior, destacó en 2023 que los abuelos con una convivencia a partir de límites con sus nietos, viven hasta cinco años más que los que no lo hacen.

Por su parte, la Sociedad Española de Medicina Geriátrica indico que la convivencia de personas mayores con sus nietos les ayuda a prevenir el deterioro cognitivo y enfermedades crónicas como el Alzheimer y la demencia.

