¿Cuántos días feriados quedan en 2025? Calendario oficial

Días feriados en México. Foto: Getty Images

El 2025 tiene un total de siete días feriados, de los cuales, en lo que queda del calendario, aún hay tres por delante.

De acuerdo con lo estipulado en la Ley Federal del Trabajo, los días de descanso obligatorio son aquellos que no son laborales y las personas trabajadoras deben recibir su salario diario, más uno doble.

¿Cuántos días feriados quedan en 2025?

Hasta este 25 de agosto de 2025 en México han transcurrido un total de cuatro días feriados.

Miércoles 1 de enero – Año Nuevo

Lunes 3 de febrero – En conmemoración del 5 de febrero, Día de la Constitución

Lunes 17 de marzo – En conmemoración del 21 de marzo, Natalicio de Benito Juárez

Jueves 1 de mayo – Por el Día del Trabajo

Por lo tanto, restan tres días de descanso obligatorio, los cuales son los siguientes:

Martes 16 de septiembre – Día de la Independencia

Lunes 17 de noviembre – En conmemoración del 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana

Jueves 25 de diciembre – Navidad

¿Qué sucede si se trabaja un día feriado?

En caso de laborar un día de descanso obligatorio, el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo establece que las personas trabajadoras que deban presentarse a laborar de manera habitual tendrán derecho a obtener un salario doble, además del salario normal, es decir, un pago triple.

“Las y los trabajadores quedarán obligados a prestar los servicios y tendrán derecho a que se les pague, independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado”, indica.

Aunado a lo anterior, si un día de descanso obligatorio cae en domingo, la persona empleadora deberá cubrirle a la persona trabajadora el pago de la prima dominical señalado en el artículo 71 de la misma normativa.

“Las y los trabajadores que presten servicio en día domingo tendrán derecho a una prima adicional de un veinticinco por ciento, por lo menos, sobre el salario de los días ordinarios de trabajo”, señala.