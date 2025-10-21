Cuauhtémoc Blanco admite que sí jugaba pádel

GENERANDO AUDIO...

Cuauhtémoc Blanco. Foto: Cuartoscuro

El diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, reconoció que sí estaba jugando pádel el lunes, pero aclaró que fue antes de la reunión de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados. Además, aseguró que no votó porque no tenía acceso al sistema Aprac, herramienta digital que permite participar de forma virtual.

El legislador morenista retó a ser multado tras la situación que se viralizó y por la que recibió críticas.

“Fue a las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana yo terminé de jugar. Yo terminé de jugar a las 8 de la mañana… no había señal porque estaba hasta el Desierto de los Leones, yo tampoco voy a caer en provocaciones de ustedes y como lo dijo Monreal, voy a asumir la responsabilidad, si me quieren multar, pues que me multen”, Cuauhtémoc Blanco, diputado de Morena

Entrevistado al término de la comparecencia de la directora del INEGI, el exfutbolista insistió en que no votó, porque no tiene el sistema llamado Aprac, con el que los diputados votan de manera virtual.

“Siempre las comisiones así duran una hora a lo mucho, primero pasas asistencia, se pasa y se vota y luego pasa al pleno… No tengo el Aprac, y el Aprac nunca me entra cuando tengo comisiones, aquí cuando hay semipresencial, si entra. Entonces me dicen, es que a lo mejor no tienes internet, pues en mi casa si tengo internet”

“Sí me encanta el pádel, soy deportista”: Blanco

Tras ser cuestionado sobre sus rutinas deportivas, el morenista defendió el ejercicio que realiza, pues, dijo debe hacerlo por supuestas indicaciones médicas.

“Miren, en primera, a mí me encanta el pádel, gracias a Dios soy deportista. No nada más juego pádel, juego basquetbol, me hice unos estudios, hace poquito en Médica Sur, pueden preguntar, por qué necesito hacer ejercicio”

Promete presentar su primera iniciativa tras 13 meses

Cuauhtémoc Blanco señaló que pronto dará a conocer su primera iniciativa como diputado después de 13 meses de la actual legislatura.

“Ya estoy a punto de sacarla, espérame tantito, en verdad, yo creo que en un mes la voy a sacar”

Aunque fue cuestionado sobre de qué será la iniciativa que presentará, dijo que, en su momento, se sabría.