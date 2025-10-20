Captan a Cuauhtémoc Blanco jugando pádel durante sesión en San Lázaro

GENERANDO AUDIO...

Cuauhtémoc Blanco, diputado de Morena. Foto: Cuartoscuro

El diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, volvió a dar de qué hablar tras ser captado jugando pádel mientras se desarrollaba una reunión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados.

En un video difundido durante la sesión, se escucha al exfutbolista solicitar que registraran su asistencia, sin atender que en ese momento se realizaba la votación del dictamen.

“-Si me pueden poner asistencia, por favor, muchas gracias. -Diputado Cuauhtémoc. -Muchas gracias. -¿El sentido de tu voto diputado? ¿Diputado Cuauhtémoc?”, se escucha en la grabación

Durante la transmisión, se alcanzan a escuchar comentarios de otros legisladores que se percataron de la actividad que se encontraba realizando Cuauhtémoc Blanco.

“Está jugando pádel, no sabe ni que está votando”, “Ya se fue”, “Anda acosando mujeres”, “Anda jugando pádel, hasta acá se oyen los raquetazos”, son parte de los comentarios que se escuchan decir a los legisladores.

El momento provocó burlas y molestia entre algunos integrantes de la comisión, ya que Cuauhtémoc Blanco sólo se conectó unos segundos para marcar asistencia y no participó en la votación.

Luego de que se viralizara la situación protagonizada por Blanco, cibernautas condenaron el actuar del legislador morenista.

“Quiero un trabajo así: hacerme pen*** y que aparte me paguen una lanota”, “No hay un día donde digan, Cuauhtémoc Blanco está trabajando muy bien”, “La política en México es una burla”, “Mientras el país se discute en la Cámara, Cuauhtémoc Blanco discute un saque dudoso. Prioridades, ¿no?”, son parte de los comentarios que se pueden leer en la publicación.