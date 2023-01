“Si asume una postura de ese tipo, lo respeto”, pero es adversario político: AMLO sobre Cuauhtémoc Cárdenas

El presidente Andrés Manuel López Obrador sí considera a Cuauhtémoc Cárdenas su adversario político, según confesó este martes, tras el lanzamiento de Mexicolectivo de la oposición.

Sin embargo, según refirió esta mañana durante su conferencia de prensa, pese a estar ahora con lo que llamó “ala moderada del bloque conservador”, lo estima y respeta como persona, al ser precursor del movimiento de izquierda que ahora él encabeza en el país.

Y es que refirió que en estos momentos “no hay justo medio”, asegurando que aquellos personas que no están con el pueblo están con la oligarquía, aunque añadió respetar la posición de cada quién, mientras que los integrantes del Colectivo por México tienen todo el derecho de expresar sus opiniones.

“Esta ancheta está muy angosta, no hay para dónde hacerse, es estar con el pueblo o con la oligarquía, no hay más, no hay justo medio”

Andrés Manuel López Obrador