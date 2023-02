Cuauhtémoc Cárdenas se deslinda de proyecto “Mexicolectivo”

Cuauhtémoc Cárdenas se deslindó del proyecto “Mexicolectivo” y de “Punto de Partida”; el fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) señaló que no ha sido convocante y, en su momento, informó que no seguiría participando.

Aclaración que dio el ingeniero Cárdenas ante las “versiones equívocas y especulaciones” en diferentes medios de comunicación sobre su ausencia en la reunión convocada con la denominación “Punto de Partida”.

Agregó que el debate fortalece la vida democrática de México, que hace falta una amplia discusión de ideas y mientras más opciones existan, más coincidencias se den entre las alternativas, mejores serán los caminos que se decidan para atender las problemáticas del país.

Sin embargo, en el caso particular de “Punto de Partida”:

“En ningún momento he sido convocante de nadie para que participe en su formulación y en el ulterior desarrollo. En su momento informé a quienes me invitaron a conocer de este proyecto y dar seguimiento a su proceso de elaboración, que a partir de consideraciones de carácter político, no seguiría participando más”.

Cuauhtémoc Cárdenas.