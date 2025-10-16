GENERANDO AUDIO...

Abuso de confianza, un problema financiero para adultos mayores. Getty

El abuso de confianza encabeza la lista de problemas financieros que enfrentan las personas adultas mayores en México, según advierten la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Los casos más frecuentes incluyen correos electrónicos falsos, llamadas engañosas, mensajes de texto fraudulentos, visitas sospechosas y, en muchos casos, abusos cometidos por familiares o personas cercanas.

Cuando el abuso viene del entorno familiar

De acuerdo con autoridades y especialistas, el abuso puede comenzar cuando un familiar o conocido ofrece ayuda a una persona adulta mayor para manejar su dinero, pero le impide revisar sus estados de cuenta, solicita su tarjeta bancaria o realiza movimientos sin explicación.

Estos actos son considerados una forma de abuso financiero, y en muchos casos derivan en pérdida parcial o total de los recursos de la víctima.

Las autoridades subrayan que las personas adultas mayores tienen derecho a decidir sobre su dinero, a recibir apoyo claro, transparente y sin manipulación.

Estafas digitales y vulnerabilidad

La falta de experiencia tecnológica es uno de los principales factores que aprovechan los estafadores para cometer fraudes. De ahí la importancia de fortalecer la educación digital en este grupo de la población.

Entre las recomendaciones de Profeco y Condusef destacan:

Aprender a usar la tecnología a su propio ritmo mediante talleres, cursos gratuitos o videos en línea

Evitar compartir contraseñas bancarias o NIP de tarjetas

o de tarjetas No firmar documentos, poderes notariales o préstamos sin leerlos y comprenderlos completamente

completamente Consultar cualquier movimiento extraño directamente con el banco

No responder llamadas o mensajes de números sospechosos

Estas medidas buscan reducir la vulnerabilidad ante fraudes financieros y fortalecer la autonomía económica de las personas mayores.

Adultos mayores, grupo vulnerable pero más cuidadoso

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024, las personas adultas mayores reportan menos problemas financieros que otros grupos poblacionales. Sólo un 6 % reconoció haber tenido dificultades con productos financieros.

Sin embargo, las instituciones advierten que la confianza excesiva y el desconocimiento digital los hace más vulnerables a estafas, abusos de confianza y fraudes electrónicos.

El llamado de las autoridades es a que los adultos mayores reciban acompañamiento y capacitación constante, tanto de sus familias como de las instituciones financieras, para proteger su patrimonio y ejercer sus derechos económicos de manera informada.