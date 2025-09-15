Cuidado: Estos son los cuetes más peligrosos que utilizan el 15 y 16 de septiembre 

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El 15 y 16 de septiembre, las celebraciones mexicanas suelen ir acompañadas de cohetes, pero algunos representan un riesgo extremo para quienes los manipulan. Uno de los más temidos es el llamado “Cara de Diablo”, conocido por su potencia y por estar relacionado con múltiples accidentes. Sin embargo, hay otros iguales de potentes con otros nombres.

Este artefacto es fácil de reconocer: tiene forma triangular, color negro y un dibujo de un demonio con ojos rojos. Mide alrededor de 15 centímetros y su mezcla explosiva incluye pólvora y óxido de aluminio, aunque especialistas advierten que algunos lotes podrían contener sustancias más peligrosas, lo que explica su alta capacidad destructiva.

¿Qué hace tan peligroso al “Cara de Diablo”?

Su potencia supera a la de un cohete común, lo que aumenta la posibilidad de causar quemaduras graves, amputaciones o incendios si se detona de forma incorrecta. A diferencia de otros juegos pirotécnicos, este cohete no está diseñado para efectos visuales, sino para una explosión fuerte y ruidosa.

Otros cohetes peligrosos durante estas fechas son:

Palomas : pequeñas, pero capaces de generar chispas y explosiones de alcance corto.

: pequeñas, pero capaces de generar chispas y explosiones de alcance corto. Barrenos : de mayor tamaño, generan explosiones que pueden dañar estructuras.

: de mayor tamaño, generan explosiones que pueden dañar estructuras. R-15: conocidos por su estruendo, han provocado lesiones auditivas.

Autoridades llaman a la prevención

Protección Civil ha reiterado que estos artículos no deben ser manipulados por niños ni adolescentes. También recomiendan comprarlos únicamente en puntos de venta regulados y evitar aquellos que se ofrezcan en el mercado informal, donde la mezcla de sustancias es desconocida y puede ser aún más peligrosa.

El llamado es claro: las fiestas patrias se disfrutan mejor sin arriesgar la vida. Las autoridades han desplegado operativos para decomisar cuetes ilegales y prevenir accidentes en todo el país.