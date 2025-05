GENERANDO AUDIO...

Algunas razones por las que te pueden quitar la visa. Foto: Shutterstock

Viajar a Estados Unidos con visa de turista implica una gran responsabilidad. Cualquier incumplimiento a las reglas puede causar su cancelación inmediata, incluso si ya estás dentro del país. La Embajada de Estados Unidos en México ha emitido diversas advertencias sobre las prácticas que pueden llevar a perder este documento.

¿Por qué le pueden cancelar la visa estadounidense a un mexicano?

Las autoridades de EE.UU. pueden revocar o cancelar una visa por varias razones. Éstas son las más comunes:

Violación de los términos : trabajar con visa de turista, quedarse más tiempo del autorizado o estudiar sin permiso

: trabajar con visa de turista, quedarse más tiempo del autorizado o estudiar sin permiso Fraude o falsedad : mentir en la solicitud, presentar documentos falsos o dar información incorrecta sobre el motivo del viaje

: mentir en la solicitud, presentar documentos falsos o dar información incorrecta sobre el motivo del viaje Antecedentes penales : haber sido arrestado o condenado por delitos graves, en EE. UU. o México

: haber sido arrestado o condenado por delitos graves, en EE. UU. o México Problemas migratorios previos : deportaciones anteriores, ingreso ilegal o solicitudes de asilo sin sustento

: deportaciones anteriores, ingreso ilegal o solicitudes de asilo sin sustento Riesgos para la seguridad nacional : si el Gobierno considera que representas una amenaza

: si el Gobierno considera que representas una amenaza Actividades ilegales : vínculos con terrorismo, espionaje, tráfico de personas o lavado de dinero

: vínculos con terrorismo, espionaje, tráfico de personas o lavado de dinero Cambios en la situación personal: por ejemplo, perder el trabajo o modificar el estatus migratorio, lo cual afecta los motivos por los que se otorgó la visa

¿Por qué te pueden cancelar la visa al cruzar la frontera?

Incluso si tu visa de turista está vigente, al llegar a la frontera los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) pueden cancelarla en ese momento por:

Quedarte más del tiempo permitido

Dar información falsa a los agentes migratorios

a los agentes migratorios Usar el carril SENTRI sin autorización

Cometer delitos en territorio estadounidense

Perder tu visa y no reportarlo a tiempo

Otras acciones que pueden causarte problemas

Ingresar con artículos prohibidos : armas, drogas o explosivos

: armas, drogas o explosivos No declarar más de 10 mil dólares al ingresar

al ingresar Decir que eres ciudadano estadounidense cuando no lo eres

Prestar tu visa a otra persona

a otra persona Usar la visa para trabajar o hacer negocios , como comprar mercancía para revender

, como comprar mercancía para revender Ayudar a personas a cruzar ilegalmente

Inscribir a tus hijos en escuelas de EE. UU. si vives en México

Estudiar sin visa de estudiante

Faltar a audiencias judiciales en procesos legales

Tener propiedades en EE. UU. y exceder tu tiempo permitido

Viajar sin seguro válido o con placas vencidas

o con Llevar medicamentos controlados sin receta

Mentir en la solicitud puede dejarte fuera de por vida

En redes sociales, la Embajada de EE. UU. en México recordó que proporcionar documentos falsos o mentir durante la solicitud de visa puede llevar a una prohibición permanente de entrada al país.

“Proporcionar documentos falsos o mentir durante el proceso de tu solicitud de visa puede tener consecuencias graves”, advirtió en Instagram.

¿Por qué te pueden negar la visa desde el inicio?

El excónsul Brent Hanson explicó que muchas visas son rechazadas por sospechas de uso indebido. Estancias largas o viajes frecuentes hacen pensar que se desea trabajar o vivir en EE.UU.

Otros motivos de rechazo:

Documentación incompleta o errónea

Falta de recursos económicos para el viaje

para el viaje Problemas de salud o antecedentes penales

o antecedentes penales No demostrar lazos fuertes con México, como empleo, estudios o familia

¿Qué pasa si te cancelan la visa?

Sólo un oficial consular puede autorizar que te otorguen una nueva visa. No es necesario contratar gestores o abogados, ya que no hay garantía de aprobación. Recuerda que si vas a Estados Unidos, debes cumplir las reglas, pues la Embajada de Estados Unidos en México afirma: “La revisión de visas de EE. UU. no termina cuando se emite la visa”.