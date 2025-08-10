GENERANDO AUDIO...

Diana Karina Barreras y Sergio Gutiérrez Luna. Foto: Cuartoscuro.

Este domingo, 10 de agosto de 2025, se cumplieron los 30 días de sanción impuestos a la ciudadana Karla María Estrella Murrieta por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por ejercer violencia política en razón de género en contra de la ahora diputada del Partido del Trabajo (PT), Diana Karina Barreras Samaniego, denominada en redes sociales como “Dato Protegido”.

Motivo de la sanción

El asunto empezó el 14 de febrero de 2024, cuando Karla Estrella posteó en su cuenta de X una crítica a la entonces candidata petista a una diputación federal, Diana Karina Barreras, destacando que la habría conseguido gracias a su esposo, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, actual presidente de la Cámara de Diputados.

“Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. Cero pruebas y cero dudas”, escribió.

La publicación no fue del agrado de Barreras Samaniego, quien denunció a la ciudadana sonorense por calumnias y violencia política en razón de género, siendo la segunda denuncia la que prosperó, al argumentar que se minimizó la trayectoria y méritos profesionales de la entonces candidata.

Sanciones del TEPJF contra la ciudadana Karla Estrella

El TEPJF ordenó a Karla Estrella emitir disculpas públicas en sus redes sociales, eliminar las publicaciones denunciadas, abstenerse de emitir comentarios similares en un futuro y una multa económica.

¿Por qué no se utiliza el nombre de la diputada Diana Karina Barreras Samaniego en las disculpas de la ciudadana Karla Estrella?

La decisión de utilizar “Dato Protegido” no fue arbitraria. El Tribunal resolvió que no se debía revelar el nombre de la diputada denunciante, ya que ella no dio su consentimiento para que se hiciera público. Esta medida busca proteger su derecho a la privacidad y a la presunción de inocencia, tal como lo establece la Ley General de Protección de Datos Personales y otros marcos legales en materia de justicia electoral.

Reacciones en redes

Tras la publicación de la primera disculpa pública, usuarios de redes sociales calificaron la sentencia como un acto de censura y de abuso de poder por parte de la ahora legisladora petista.

En tono de burla y protesta, utilizaron el término “Dato Protegido”, que en reiteradas ocasiones se ha vuelto tendencia nacional.

Pronunciamiento de Sheinbaum sobre caso “Dato Protegido”

La presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema en la conferencia mañanera del pasado 17 de julio. Manifestó que la medida impuesta a la ciudadana sonorense fue un “exceso”.

“Es un exceso. El poder es humildad, no es soberbia. Entonces, no está bien esta exigencia de que por 30 días te disculpes”, manifestó.

Agregó, a su vez, que los tribunales y jueces deben poner “todo en su justo término”. Además, reiteró “para todas y todos: el poder es humildad, no es soberbia, no es abuso, que es lo que ocurría tiempo atrás”.

Diputada Diana Karina Barreras Samaniego solicita al TEPJF reconsiderar sanción

Dos días después de que la titular del Ejecutivo criticara la sanción, la legisladora federal solicitó al TEPJF dar por finalizada la exigencia de los 30 días de disculpas públicas.

En su cuenta de X, indicó que una sola disculpa pública hubiera sido suficiente y agregó que “ni siquiera necesitaba que fuera pública”, sino que lo que realmente le importaba era “el reconocimiento de la vulneración” que sintió.

Karla Estrella habla para Uno TV sobre caso “Dato Protegido”

En entrevista para Unotv.com, la ciudadana sonorense Karla Estrella aseguró que las publicaciones que realizó en X no tenían como objetivo violentar a otra mujer.

“Mi intención nunca fue hacer una mención por el género de esta persona. No hubo intención de violentarla ni de minimizar capacidades de nadie”, manifestó.

Lamentó, a su vez, que leyes creadas para proteger derechos puedan usarse para “callar” a la ciudadanía.

“La reflexión es cómo se puede usar leyes que fueron creadas con un muy buen propósito para silenciar ciudadanos, para censurar”, sostuvo.

Agregó que ve un panorama en el que la libertad de expresión se está limitando cada vez más, no solo contra figuras públicas como periodistas y organizaciones, sino también contra ciudadanos comunes.

