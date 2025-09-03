GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El Registro Nacional de Población (Renapo) informó que ya operan los primeros módulos piloto para tramitar la CURP biométrica en algunos estados de la República, como la Ciudad de México, Estado de México y San Luis Potosí.

Este nuevo documento conserva los 18 caracteres alfanuméricos, pero añade datos como huellas digitales, iris, fotografía, firma electrónica y un código QR encriptado para reforzar la seguridad de la identidad.

¿Dónde están los módulos de CURP biométrica?

Según el Renapo, los módulos piloto se ubican en:

CDMX : Calle Londres 102, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc (cerca de Glorieta Insurgentes).

: Calle Londres 102, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc (cerca de Glorieta Insurgentes). Edomex : Toluca, avenida Cristóbal Colón 800, colonia Ocho Cedros Villa Guerrero, calle Independencia s/n, colonia Centro Texcoco, calle Manuel González 205, colonia Centro Tlalnepantla, avenida Hidalgo 100, Unidad Habitacional La Romana

: San Luis Potosí: Registro Civil, calle Simón Bolívar 965, zona centro

El horario de atención es de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

¿Qué documentos necesitas?

Para hacer el trámite se solicita:

CURP impresa y certificada por Renapo

Identificación oficial vigente

Correo electrónico personal

El trámite es gratuito y, por ahora, no hay fecha límite para obtener la nueva versión de la CURP.

¿Qué sigue con la CURP biométrica?

El sistema piloto estará disponible hasta el 16 de octubre, fecha en la que comenzará la expedición oficial en todo el país.

Además, el Congreso analiza que en un futuro la CURP biométrica pueda incluir información adicional como tipo de sangre, institución de salud y condición de donador de órganos.

