CURP biométrica: ¿cuánto tarda en entregarse?
Si sacaste tu CURP biométrica, debes saber que no te la darán el mismo día. Las autoridades informaron que este documento se enviará por correo electrónico y estará disponible a partir de mediados de octubre de 2025.
Aunque el trámite en los módulos tarda unos 20 minutos, la entrega del documento es más tardada porque la información debe procesarse y guardarse en una nueva base de datos.
¿Qué pasa durante el trámite?
En los módulos, las personas deben:
- Mostrar sus documentos de identidad
- Poner las huellas digitales de las dos manos
- Registrar el iris de los ojos
- Tomarse una foto
- Firmar en formato digital
Todos estos datos se guardan en una plataforma especial que ayudará al Gobierno a tener un registro más seguro de la identidad de cada ciudadano.
Documentos que debes llevar
Para obtener la CURP biométrica necesitas:
- Acta de nacimiento
- Tu CURP tradicional impresa
- Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)
- Identificación oficial con foto
- Un correo electrónico activo
En el caso de los menores de edad, sólo se pide la CURP tradicional; los demás documentos los deben presentar mamá, papá o tutor.
¿Para qué sirve la CURP biométrica?
El Gobierno de México creó esta nueva versión de la CURP para que exista un documento único, más seguro y difícil de falsificar.
Con ella se podrán hacer trámites legales, verificar datos en tiempo real y ayudar en casos de seguridad, como la ubicación de personas detenidas.