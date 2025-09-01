CURP biométrica: ¿cuánto tarda en entregarse?

| 11:44 | Redacción | Uno tv
CURP biométrica solo se emite en Veracruz
CURP biométrica sólo se emite en Veracruz. FOTO: @AytoXalapa, X.

Si sacaste tu CURP biométrica, debes saber que no te la darán el mismo día. Las autoridades informaron que este documento se enviará por correo electrónico y estará disponible a partir de mediados de octubre de 2025.

Aunque el trámite en los módulos tarda unos 20 minutos, la entrega del documento es más tardada porque la información debe procesarse y guardarse en una nueva base de datos.

¿Qué pasa durante el trámite?

En los módulos, las personas deben:

  • Mostrar sus documentos de identidad
  • Poner las huellas digitales de las dos manos
  • Registrar el iris de los ojos
  • Tomarse una foto
  • Firmar en formato digital

Todos estos datos se guardan en una plataforma especial que ayudará al Gobierno a tener un registro más seguro de la identidad de cada ciudadano.

Documentos que debes llevar

Para obtener la CURP biométrica necesitas:

  • Acta de nacimiento
  • Tu CURP tradicional impresa
  • Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)
  • Identificación oficial con foto
  • Un correo electrónico activo

En el caso de los menores de edad, sólo se pide la CURP tradicional; los demás documentos los deben presentar mamá, papá o tutor.

¿Para qué sirve la CURP biométrica?

El Gobierno de México creó esta nueva versión de la CURP para que exista un documento único, más seguro y difícil de falsificar.

Con ella se podrán hacer trámites legales, verificar datos en tiempo real y ayudar en casos de seguridad, como la ubicación de personas detenidas.

Te recomendamos:

En vivo: Claudia Sheinbaum presenta su Primer Informe de Gobierno en Palacio Nacional

Nacional

En vivo: Claudia Sheinbaum presenta su Primer Informe de Gobierno en Palacio Nacional

No circulan este martes 2 de septiembre vehículos con placas terminación 7 y 8

Ciudad de México

No circulan este martes 2 de septiembre vehículos con placas terminación 7 y 8

A partir de mañana, nuevas reglas para entrevistas de visa

Estados Unidos

A partir de mañana, nuevas reglas para entrevistas de visa

De símbolo sagrado a accesorio político: el Bastón de Mando

Nacional

De símbolo sagrado a accesorio político: el Bastón de Mando

Etiquetas: ,