CURP biométrica: ¿cuánto tarda en entregarse?

CURP biométrica sólo se emite en Veracruz. FOTO: @AytoXalapa, X.

Si sacaste tu CURP biométrica, debes saber que no te la darán el mismo día. Las autoridades informaron que este documento se enviará por correo electrónico y estará disponible a partir de mediados de octubre de 2025.

Aunque el trámite en los módulos tarda unos 20 minutos, la entrega del documento es más tardada porque la información debe procesarse y guardarse en una nueva base de datos.

¿Qué pasa durante el trámite?

En los módulos, las personas deben:

Mostrar sus documentos de identidad

Poner las huellas digitales de las dos manos

Registrar el iris de los ojos

Tomarse una foto

Firmar en formato digital

Todos estos datos se guardan en una plataforma especial que ayudará al Gobierno a tener un registro más seguro de la identidad de cada ciudadano.

Documentos que debes llevar

Para obtener la CURP biométrica necesitas:

Acta de nacimiento

Tu CURP tradicional impresa

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

Identificación oficial con foto

Un correo electrónico activo

En el caso de los menores de edad, sólo se pide la CURP tradicional; los demás documentos los deben presentar mamá, papá o tutor.

¿Para qué sirve la CURP biométrica?

El Gobierno de México creó esta nueva versión de la CURP para que exista un documento único, más seguro y difícil de falsificar.

Con ella se podrán hacer trámites legales, verificar datos en tiempo real y ayudar en casos de seguridad, como la ubicación de personas detenidas.